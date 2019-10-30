2019-10-30T17:44:01+03:00
Общество

В 2020 году правительство Ярославского региона обещает улучшение жилищных условий в полтора раза большему числу молодых семей

Это станет возможным благодаря увеличению финансирования программы «Обеспечение жильем молодых семей», сообщает областное правительство
Мария СОКОЛОВА
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В текущем году благодаря региональной программе улучшат свои жилищные условия 106 молодых семей.В текущем году благодаря региональной программе улучшат свои жилищные условия 106 молодых семей.Фото: Правительство Ярославской области
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– В 2019 году благодаря социальной поддержке улучшить свои жилищные условия смогут 106 молодых семей, – сообщила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – Планируется, что в следующем году программой будет охвачено 160 молодых семей региона.

В 2019 году на эти цели предусмотрено 102,7 миллиона рублей, в том числе 39,7 миллиона – из федерального бюджета, 31,5 миллиона – из областного и 31,5 миллиона – из местных.

Как сообщает областное правительство, в 2020 году на реализацию программы будет выделено 163,6 миллиона рублей. Финансирование из регионального и муниципальных бюджетов остается на прежнем уровне, а из федерального в Ярославскую область на эти цели будет направлено 100,6 миллиона рублей.

Приоритетное право на социальную выплату государство отдает имеющим троих и более детей.

Для тех молодых семей, которые пока не приняли участие в программе, уточняем, что в Ярославской области эту работу курирует отдел реализации молодежных инициатив департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. Контактный телефон: 8 (4852) 40-02-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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