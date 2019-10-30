Ярославские автомобилисты прошли «боевое крещение» первым снегом
За эту ночь выпало 8 миллиметров осадков, а к утру высота снежного покрова достигла 9 сантиметров.
На Суринском мосту немецкая фура угодила в отбойник и сложилась в гармошку.
– Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я, – шутят остроумные горожане в комментариях в паблике «Жесть Ярославль».
Еще одно ДТП произошло на въезде в Брагино. Там «Лада Калина» не рассчитала тормозной путь и влетела в «Ладу Ларгус».
ФОТО Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"
Власти Ярославля подбадривают водителей утешительными комментариями.
— На улицы города вышла 21 снегоуборочная машина и порядка 50 рабочих. В тех районах, где для уборки требовалось больше техники, количество звеньев было увеличено, — пояснил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Но не только чистые дороги – залог безаварийной езды. Не забывайте поменять резину и соблюдать дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU