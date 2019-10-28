В Костромской области на территории школы нашли тело 15-летнего подростка
В городе Шарья Костромской области погиб 15-летний подросток. Накануне, 26 октября, школьника потеряли родители. Они обратились в полицию с заявлением.
Правоохранители начали искать ребенка. На следующее утро его тело обнаружили на территории школы в поселке Ветлужский.
– В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.
Есть версия, что подросток отравился газом из баллончика для портативных газовых приборов.
Следователи проводят проверку и экспертные исследования. По результатам проверки они примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU