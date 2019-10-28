2019-10-28T16:54:53+03:00
Кострома

В Костромской области на территории школы нашли тело 15-летнего подростка

Следователи не обнаружили следов насильственной смерти
Екатерина РЯБЦЕВА
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Родители начали искать мальчика и написали заявление в полициюРодители начали искать мальчика и написали заявление в полициюФото: СУ СКР по Костромской области
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В городе Шарья Костромской области погиб 15-летний подросток. Накануне, 26 октября, школьника потеряли родители. Они обратились в полицию с заявлением.

Правоохранители начали искать ребенка. На следующее утро его тело обнаружили на территории школы в поселке Ветлужский.

– В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

Есть версия, что подросток отравился газом из баллончика для портативных газовых приборов.

Следователи проводят проверку и экспертные исследования. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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