В Ярославле шквалистый ветер сорвал крыши домов и вырвал с корнями вековые деревья

«….Тотошка, перепуганный рёвом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не захотела оставлять своего любимца одного и бросилась за ним в фургон.

Домик повернулся два, или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понёс по воздуху…»

… а потом их ждало долгое и опасное путешествие в Изумрудный город.

Сегодняшняя ночь напомнила ярославцам знакомую с детства сказку. Только сражались они не с Людоедом, Саблезубыми Тиграми и Летучими Обезьянами, а настоящей природной стихией. Стихией, которая победила горожан.

Гудящий в окнах шквалистый ветер, обесточенный Дзержинский район, резко отрубившиеся котельные, воющие от страха домашние собаки и нескончаемый звук автомобильных сигнализаций… Апокалиптические сюжеты неслабо напугали неспящих жителей. Они сплотились в соцсетях, чтобы оперативно стримить последствия урагана и подбадривать друг друга.

Обсуждение вместе с ветром стихло только к утру. Но уже через пару часов стало ясно: сегодня у коммунальных служб очень много работы.

Разбросанный по городу мусор, слетевшая с крыш кровля, заблокировавшие проезд деревья, перевернутые остановки и раздавленные машины – в сети появились сотни фотографий и тысячи комментариев.

Ураган обошелся для горожан малой кровью, ведь человеческих жертв, к счастью, не случилось.

Мэр Волков обещал уладить все за сутки. Будем надеяться, что за новой кровлей и остановками ярославцам не придется обращаться к Великому и Ужасному Гудвину.

Обшивка торгового павильона тоже не выдержала сильных порывов ветра/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»

Классика сегодняшнего утра/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»

А МЧС предупреждало.../ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»

Хозяин балкона ночью бегал по району и искал крышу/ФОТО: Дмитрий Кочарыгин

Еще одна упавшая остановка/ФОТО: паблик «Подслушано в Ярославле!»

Дзержинский район погрузился во тьму/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»

Интересно, как скоро восстановят кровлю?/ФОТО: Клео Шпиц

Хозяйка этой квартиры всю ночь боялась спать/ФОТО: Марина Полякова

Точное попадание/ФОТО: соцсети

А это дом на Калинина/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»

Без светофоров в городе может начаться транспортный коллапс/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»

Вековые деревья вряд ли получится восстановить/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»

Всю ночь на Фрунзе из-под земли бил фонтанчикФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Детским площадкам тоже не повезлоФото: Екатерина РЯБЦЕВА