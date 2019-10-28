В Ярославле шквалистый ветер сорвал крыши домов и вырвал с корнями вековые деревья
«….Тотошка, перепуганный рёвом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не захотела оставлять своего любимца одного и бросилась за ним в фургон.
Домик повернулся два, или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понёс по воздуху…»
… а потом их ждало долгое и опасное путешествие в Изумрудный город.
Сегодняшняя ночь напомнила ярославцам знакомую с детства сказку. Только сражались они не с Людоедом, Саблезубыми Тиграми и Летучими Обезьянами, а настоящей природной стихией. Стихией, которая победила горожан.
Гудящий в окнах шквалистый ветер, обесточенный Дзержинский район, резко отрубившиеся котельные, воющие от страха домашние собаки и нескончаемый звук автомобильных сигнализаций… Апокалиптические сюжеты неслабо напугали неспящих жителей. Они сплотились в соцсетях, чтобы оперативно стримить последствия урагана и подбадривать друг друга.
Обсуждение вместе с ветром стихло только к утру. Но уже через пару часов стало ясно: сегодня у коммунальных служб очень много работы.
Разбросанный по городу мусор, слетевшая с крыш кровля, заблокировавшие проезд деревья, перевернутые остановки и раздавленные машины – в сети появились сотни фотографий и тысячи комментариев.
Ураган обошелся для горожан малой кровью, ведь человеческих жертв, к счастью, не случилось.
Мэр Волков обещал уладить все за сутки. Будем надеяться, что за новой кровлей и остановками ярославцам не придется обращаться к Великому и Ужасному Гудвину.
Обшивка торгового павильона тоже не выдержала сильных порывов ветра/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»
Классика сегодняшнего утра/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»
А МЧС предупреждало.../ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»
Хозяин балкона ночью бегал по району и искал крышу/ФОТО: Дмитрий Кочарыгин
Еще одна упавшая остановка/ФОТО: паблик «Подслушано в Ярославле!»
Дзержинский район погрузился во тьму/ФОТО: паблик «Жесть Ярославль»
Интересно, как скоро восстановят кровлю?/ФОТО: Клео Шпиц
Хозяйка этой квартиры всю ночь боялась спать/ФОТО: Марина Полякова
Точное попадание/ФОТО: соцсети
А это дом на Калинина/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»
Без светофоров в городе может начаться транспортный коллапс/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»
Вековые деревья вряд ли получится восстановить/ФОТО: паблик «Ярославль LIVE»
Всю ночь на Фрунзе из-под земли бил фонтанчикФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Детским площадкам тоже не повезлоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Фонтан на проспекте Фрунзе .Видео: паблик "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76"
ИСТОЧНИК KP.RU