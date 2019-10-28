Ураганный ветер в Ярославской области остановил поезда дальнего следования и пригородные электрички

Из-за сильного шквалистого ветра в Ярославской области задерживаются пассажирские и пригородные поезда. Внештатные ситуации на железной дороге возникли из-за повреждения контактной сети и линий связи.

В ночь с 27 на 28 октября на путях Ярославль – Александров, Рыбинск – Сонково и Вологда – Данилов встали 11 пассажирских составов и 3 пригородных электрички.

По этой же причине задержатся следующие поезда дальнего следования:

№ 46 Санкт-Петербург – Иваново;

№ 348 Санкт-Петербург – Уфа;

№ 148 Москва – Кострома;

№ 42 Москва – Воркута;

№ 100 Москва – Владивосток;

№ 337 Самара – Санкт-Петербург;

№ 147 Кострома – Москва;

№ 125 Череповец – Москва;

№ 41 Воркута – Москва;

№ 107 Вологда – Москва;

№ 99 Владивосток – Москва.

Сбои в работе коснутся и ярославских пригородных поездов:

№ 6278 Ярославль-Главный – Иваново;

№ 6574 Пищалкино – Рыбинск;

№ 6225 Данилов – Телищево.

Пассажиров, которые задержатся в пути более 4 часов, накормят.

– На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Северной железной дороги. – Сформированы аварийные ремонтные бригады, они приступили к восстановительным работам.