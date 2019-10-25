Костромичка пыталась купить права за 30 тысяч рублей, но нарвалась на мошенника

Жительница Костромы пыталась купить водительское удостоверение. Ей предложил это сделать 64-летний знакомый знакомых. Он представился бывшим сотрудником внутренних дел и сказал, что решит проблему быстро и безболезненно.

– Злоумышленник, заведомо зная, что исполнять обещанное не собирается, получил от желающей быть водителем деньги, но на связь больше не выходил, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Цена вопроса составила 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили только на мошенника, а женщина, которая якобы пыталась дать взятку, осталась не при чем.