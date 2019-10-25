2019-10-25T16:44:54+03:00
Кострома

Костромичка пыталась купить права за 30 тысяч рублей, но нарвалась на мошенника

Мужчина представился бывшим сотрудником органов, взял деньги и ушел с ними в закат
Екатерина РЯБЦЕВА
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С мошенником пострадавшая познакомилась через приятелейС мошенником пострадавшая познакомилась через приятелейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Костромы пыталась купить водительское удостоверение. Ей предложил это сделать 64-летний знакомый знакомых. Он представился бывшим сотрудником внутренних дел и сказал, что решит проблему быстро и безболезненно.

– Злоумышленник, заведомо зная, что исполнять обещанное не собирается, получил от желающей быть водителем деньги, но на связь больше не выходил, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Цена вопроса составила 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили только на мошенника, а женщина, которая якобы пыталась дать взятку, осталась не при чем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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