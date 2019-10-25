Сколько нужно копить на квартиру в Ярославле и в Москве?

Лидеры по количеству сделок с недвижимостью без кредитов – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Однако и срок, в который семья сможет собрать необходимую сумму, в этих городах – самый большой в стране. Для сравнения: чтобы с нуля накопить на 2-комнатную квартиру площадью 54 кв.м в новостройке Москвы, потребуется в среднем 25 лет. Быстрее москвичей смогут накопить на квартиру семьи в Нижнем Новгороде (10,6 года), Перми (12,1 года) и Самаре (15,2 года). Чтобы накопить на квартиру в Ярославле, в среднем потребуется 10 лет и 3 месяца.

Уровень доходов в Ярославле значительно ниже, чем в столице, поэтому ярославцы охотнее берут ипотеку, чем копят на жилье. При этом материнский капитал и сертификат молодой семьи часто становятся первоначальным взносом на новое жилье, а выбор в сторону ипотечного кредита становится более выгодным решением, чем аренда жилья. Рынок новостроек в городе расширяется, а вместе с ним – и варианты оплаты.

Аналитики компании Талан отмечают, что в 2019 году средний доход семьи в Ярославле составил 59 928 руб. При этом семьи с самой высокой покупательской способностью проживают в Москве (средний доход семьи составляет 107 900 руб.), 96 154 руб. – в Санкт-Петербурге, 71 170 руб. на семью приходится в Уфе.

Средняя цена за квадратный метр жилья в Ярославле – 51 770 рублей. В Москве по-прежнему самое дорогое жилье в стране (в среднем 164 712 руб. за «квадрат»), высокая цена за кв.м. в Санкт Петербурге (92 000 руб.) и в Казани (68 151 руб.).

Анализ доходов и расходов ярославцев позволил подсчитать среднюю сумму, которую они могут регулярно откладывать на покупку квартиры в новостройке - в нашем городе она редко дотягивает до 22,7 тысяч рублей.

Больше, чем в других городах, могут себе позволить копить на квартиру семьи в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге (от 28 до 23 т.р. ежемесячно). Меньше свободных денег остается у жителей Красноярска, Новосибирска и Ростова-на-Дону – там на накопления приходится в среднем до 11 тысяч рублей на семью.

Больше всех в стране приобретают недвижимость за наличные семьи Краснодара (10,5% от общего числа семей в городе), Новосибирска (8,7%) и Ростова-на-Дону (6,7%). Но копить приходится дольше – от 18 до 23 лет. Меньше всего покупают квартиры в новостройках без кредитов жители Уфы (4,6%), Перми (4,5%) и Санкт-Петербурга (4,4%).

Около 70% ипотечных кредитов для покупки жилья в новостройке включают материнский капитал в качестве первоначального взноса или частичного погашения ипотеки.

компании Талан. Материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке составляет 15-20%. Если вы хотите купить квартиру за 2 миллиона рублей, то первоначальный взнос составит примерно 300.000 — 400.000 тыс., а значит, материнский капитал полностью его покроет!

Программа «Молодая семья» - тоже отличная подспорье для молодых для семей, где с начала 2018 года родился второй ребенок. Такие семьи могут получить ипотеку по сниженной ставке.

В компании Талан отмечают: возможно совмещение двух программ – и сниженной ставки по ипотеке, и возможности погасить ее за счет средств материнского капитала.

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