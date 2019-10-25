Аптека для льготников откроется в больнице №9 уже в ноябре

На данный момент в Ярославле практически во всех больницах имеются аптечные пункты, которые занимаются выдачей льготных лекарств.

- Раньше они занимались и льготой, и розницей, сейчас же в приоритете исключительно первое, розница убирается. В середине ноября откроется аптечный пункт на Тутаевском шоссе, то есть в больнице №9, - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина. – Это будет большая аптека на три окна с режимом работы, в том числе, и в праздничные дни. Также там начнут выдавать наркотические сильнодействующие препараты.

Уже открыта аптека для льготников во 2-ой больнице на улице Попова: там работают два сотрудника, оборудован зал ожидания, чтобы при большом скоплении людей во время выписки все чувствовали себя комфортно, ожидая выдачу препаратов.

- Аптечные пункты открыты на территории Центральной городской больницы, в филиале на улице Угличской, на проспекте Октября в онкологическом диспансере аптечный пункт находится непосредственно в поликлинике. Работает аптека для льготных категорий граждан и в городской больнице №3. В этом списке нет только больницы №9, но и там, как я уже говорила, аптека для льготных категорий граждан скоро появится, - говорит Надежда Сергеевна.

В муниципальных районах дело идет чуть медленнее, но идет. В Гаврилов-Ямском районе центральная аптека, где можно было получить льготные препарата, до недавнего времени находилась в километре от больницы. Сейчас она располагается в самой клинике, проходит лицензирование на отпуск наркотических веществ помимо обычных.

В сентябре начал работать аптечный пункт в Тутаеве и поселке Константиновский.

- Задача такая: все места выписки препаратов должны сопровождаться пунктом их выдачи. Также должна быть коммуникация с фармацевтом, потому что никакой программный продукт не спасет от элементарного человеческого фактора: неправильно выписали, не там расписались или печать поставили, а человеку приходится бегать, исправлять, - говорит Надежда Корзина. – Схема должна быть простая: выписали рецепт – тут же по нему получили препарат.