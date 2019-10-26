2019-10-26T13:17:57+03:00
Происшествия

Муж ударил жену ножом и попросил ее соврать, что на нее напали в подъезде

Ярославец взялся за нож после ее просьбы перестать пить алкоголь
Полина ЗАЙЦЕВА
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Суд приговорил мужчину к шести годам и четырем месяцам в колонии особого режима.Суд приговорил мужчину к шести годам и четырем месяцам в колонии особого режима.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над 48-летним жителем Заволжского района города, который ранее чуть не убил собственную жену ножом. Следствием установлено, что в июне 2019 года между семейно парой произошла бытовая ссора. Женщина начала ругать супруга за употребление спиртного.

- Обвиняемый длительное время нигде не работал, а день ссоры «отмечал» свое трудоустройство. После того, как женщина сделала ему замечание, преступник схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую в живот, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Затем мужчина сам вызвал скорую помощь. Жену преступник попросил сказать, что на нее в подъезде дома напали неизвестные. Уточняется, что в ходе расследования женщина не скрывала факт преступления мужа и давала правдивые показания о происшествии. А во преступник вину отрицал, делая вид, что потерял память.

Суд признал мужчину виновным приговорил к шести годам и четырем месяцам в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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