Комбо: патрули устроили погоню за машиной, которой управлял пьяный костромич без прав

Костромские патрули заметили на улицах города машину, которая двигалась по странной траектории. Они решили остановить ее, но водитель проигнорировал требование остановки. Когда остановка все-таки случилось, то выяснилось – за рулем пьяный 23-летний парень.

У него не было ни прав, ни документов на машину. Вишенкой на торте стал тот факт, что машину он угнал. До выяснения обстоятельств автомобиль отогнали на спецстоянку.

Оказалось, хозяин машины сдал ее на химчистку салона. Сотрудник химчистки вместе со своим знакомым выпивали, а потом решили прокатиться на кроссовере. Один из них сел за руль, а второй решил не брать на себя ответственность и стал штурманом-пассажиром.

Об угоне собственник узнал после того, как его заказ вовремя не был выполнен.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.