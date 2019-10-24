Угличская "Техносила" ждёт возмещения издержек от налоговиков

Весной этого года Угличский завод точной механики «Техносила», работающий в сфере металлообработки, доказал в судах несправедливость предъявленных к нему налоговых претензий.

О том, как сегодня живет предприятие, нам рассказал его руководитель Александр Ярышев.

- Александр Сергеевич, в свое время ваш отец и его коллеги создали предприятие, ориентированное на участие в производстве кардиостимуляторов. С тех пор ассортимент вашей продукции расширялся. Появляются ли у вас новые партнеры?

- Да, конечно. И это всегда - результат планомерной работы. Один из новых партнеров - предприятие оборонного комплекса в Туле. Второй серьезный проект - работа для нужд Российских железных дорог. Вместе с партнерами мы приступаем к изготовлению приборов для измерения путей, железнодорожной колеи. Речь может идти о достаточно большом количестве изделий. Конечно, это радует. Сейчас намерены приобрести дополнительное оборудование.

- В марте ваше предприятие сумело защитить свою деловую репутацию и право на жизнь. Арбитражные суды подтвердили правоту ООО «Завод точной механики«Техносилы» в споре с налоговиками. Как развивается эта ситуация?

- Мы ждем выплаты денежных средств, возмещения судебных издержек. В ближайшее время предприятие должно получить исполнительный лист. Далее будем подавать в суд и на возмещение достаточно значительных внесудебных издержек.

- Это дело было громким и, по сути, беспрецедентным - предпринимателям не так уж часто удается доказать свою невиновность в том, в чем их обвиняют налоговики.

- У нас не было другого выбора: предприятие работает практически 18 лет, к нам не предъявлялось претензий, и вдруг они возникли. Пришлось защищаться. Думаю, наш опыт полезен для коллег-промышленников и предпринимателей. Жаль лишь затраченных сил, времени, упущенных возможностей по развитию предприятия. К сожалению, мой отец месяц не дожил до вынесения оправдательного вердикта. Ему было очень больно за дело своей жизни.

- Александр Сергеевич, в той ситуации продемонстрировал стойкость весь ваш коллектив. Расскажите, как строится работа с ним?

- У нас не такая уж большая команда, поэтому все друг друга знают. Сплачивают и праздники. В День машиностроителя мы отмечаем лучших сотрудников. А главные праздники - Новый год, 23 февраля и 8 Марта. 8 Марта - самый яркий из них, в этот день мы обязательно выезжаем на природу, приглашаем аниматоров, жарим шашлыки и общаемся.

Текучести кадров у нас практически нет. Зарплата здесь выше средней по городу. Между предприятием и работниками в соответствии с законодательством заключен коллективный договор. В частности, мы добровольно приняли на себя обязательство стараться индексировать заработную плату темпами, опережающими инфляцию. Со стороны коллектива колдоговор подписывают избранные работниками представители. В свое время я предлагал создать и профсоюзную организацию, но коллеги предпочли этого не делать. Наверное, для предприятия нашего масштаба, да еще и созданного с нуля, это и правильно. У нас все можно решить в прямом общении.

- У вас в кабинете есть благодарности от угличского клуба «Мангуст»…

- Да, мы с удовольствием ему помогаем. Там наши угличские ребята занимаются джиу-джитсу. И весьма успешно. В прошлом году они участвовали в Кубке мира в Греции, в этом - в Кубке мира в Румынии. Бюджетного финансирования клуб не получает, а занимается в нем сотня мальчишек. Нам приятно то, что они заняты спортом, и ЗТМ «Техносила» помогает «Мангусту» - в том числе и с организацией выездов команд на соревнования за рубеж.

- С каким настроением вы смотрите в будущее?

- С умеренным оптимизмом. На своих рабочих местах мы делаем все, чтобы предприятие успешно работало. И надеемся, что государство наконец повернется лицом к реальному сектору экономики, к предпринимателям, уменьшит налоговое бремя, сдержит рост тарифов. А еще - будет уделять больше внимания малым городам. Таким, как наш Углич. Мы с болью видим, как сокращается наше население, как уезжает в большие города молодежь. Для нас - это родина. Здесь всю жизнь жил и работал мой отец, работаю я. На завод пришел и мой сын - я верю, что он будет продолжать наше дело. И хочу, чтобы Углич жил, чтобы в нем создавались новые рабочие места, а мои земляки видели для себя и своих детей достойные перспективы.