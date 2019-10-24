2019-10-24T14:40:26+03:00
Кострома

В Костроме экс-полицейский за деньги передавал информацию об умерших в похоронное агентство

Суд признал его виновным в получении взятки
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Бывшего сотрудника полиции осудили на 3 года условно. ФОТО: Следственное управление СКР по Костромской областиБывшего сотрудника полиции осудили на 3 года условно. ФОТО: Следственное управление СКР по Костромской области
Изменить размер текста:

В силу своих служебных обязанностей, бывший полицейский-водитель дежурной части отдела МВД по Костромскому району, естественно знал о фактах смерти костромичей в своем районе. И не забывал делиться этой информацией с работником двух похоронных агентств. За полгода такого сотрудничества обвиняемый получил дополнительно к основному заработку 14 тысяч рублей.

- Данная информация являлась служебной, передаваемые сведения носили конфиденциальный характер, доступ к которым ограничен действующими нормативно-правовыми актами, - сообщается Следственное управление СКР по Костромской области.

Суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки должностным лицом. Ему дали 3 года условно и оштрафовали на 42 тысячи рублей. Также осужденный не может занимать определенные должности в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской онкобольнице начал работать мультиспиральный томограф
От Камчатки до столицы: где ярославцы были в командировках этим летом
Что можно купить в ярославских колониях?
В Ярославской области пропал мужчина в комуфляжном пуховике
В Ярославской области появилось 7 миллионов новых деревьев
Двое неопытных водителей, автобус и иномарка закупорили центр города
Отравлением участников слета НЛСК в Ярославле занялась прокуратура
В Ярославле госпитализировано 27 участников Слета НЛСК
В Ярославской области собутыльник украл у приятельницы гаджет
В Гаврилов-Ямском районе нашли тело мужчины
Ярославцы возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий
В Тутаевском техникуме студенты будут учиться шить спецодежду
Рынок Ленинского района Ярославля выставили на продажу
И снова здравствуйте: жительница Ярославской области лишилась 150 тысяч рублей из-за банковских мошенников