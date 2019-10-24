В Костроме экс-полицейский за деньги передавал информацию об умерших в похоронное агентство

В силу своих служебных обязанностей, бывший полицейский-водитель дежурной части отдела МВД по Костромскому району, естественно знал о фактах смерти костромичей в своем районе. И не забывал делиться этой информацией с работником двух похоронных агентств. За полгода такого сотрудничества обвиняемый получил дополнительно к основному заработку 14 тысяч рублей.

- Данная информация являлась служебной, передаваемые сведения носили конфиденциальный характер, доступ к которым ограничен действующими нормативно-правовыми актами, - сообщается Следственное управление СКР по Костромской области.

Суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки должностным лицом. Ему дали 3 года условно и оштрафовали на 42 тысячи рублей. Также осужденный не может занимать определенные должности в течение 3 лет.