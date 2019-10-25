Люди «50+»: Карьеру мне, карьеру!

По всей страны за учебные парты садятся предпенсионеры. Тысячи людей старшего поколения становятся слушателями по международным программам WorldSkills. Есть такая возможность и у жителей Ярославской области: на сегодняшний день в регионе девять образовательных учреждений предлагают подготовку и переподготовку по 14 компетенциям.

Во многих колледжах уже идет обучение. Люди «50+» после работы или в выходные учатся графическому дизайну и технологиям моды, сухому строительству и кирпичной кладке, туризму и фитнесу, поварскому делу и дошкольному воспитанию, программным решениям для бизнеса и веб-дизайну.

- Сегодня мы можем наблюдать, как стремительно меняются технологии и мир вокруг, - говорит директор Градостроительного колледжа Марина Зуева. – Ворлдскиллс предлагает обучение по программам двух видов: повышение квалификации, когда человек в достаточно короткий срок обновляет уже имеющиеся знания. И программа, в рамках которой слушатель получает новую профессию – более длительный курс, завершив который, вы сможете полностью изменить жизненную траекторию. Лаборатории оснащены по высочайшим мировым стандартам. Программы обучения – уникальные. Ни один центр занятости сегодня не может предложить подобное. Преподаватели WorldSkills – высококвалифицированные эксперты, которые готовят профессионалов.

Итогом обучения становится демонстрационный экзамен - выпускники должны на практике показать чему научились - разрабатывают фирменные логотипы, возводят кирпичную кладку, готовят удивительные блюда… Успешно сдавшие экзамен, получают свидетельство о профессии и международный скиллс-паспорт - признанный на российском рынке труда документ.

- Мы даем возможность освоить компетенции, которые в обществе считаются элитными, - отмечает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, - мехатроника, промышленный дизайн, визуальный мерчендайзинг... Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем в соответствии с международными требованиями.

КОНКРЕТНО

Ярославский колледж индустрии питания обучает слушателей поварскому делу и принимает (тел. 8(4852) 30-91-26).

В Ярославском колледже управления и профессиональных технологий научат технологиям моды (8(4852) 55-39-44).

В Градостроительном колледже четыре компетенции: Веб-дизайн и разработка, Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов, графический дизайн, Сухое строительство и штукатурные работы ( 8(4852) 77-20-10).

В Ярославском промышленно-экономическом колледже научат программным решениям для бизнеса и лабораторному химическому анализу (8(4852) 44-44-63).

Педагогический колледж реализует обучение по компетенции «Дошкольное образование» (8(4852)32-64-14).

В Рыбинском колледже городской инфраструктуры готовят мастеров кирпичной кладки (8 (4855)26-66-21).

В Лесотехническом колледже в Тихменево обучают ландшафтных дизайнеров (8(4855) 25-97-96).

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru На сайте представлены 122 компетенции.

Бесплатно освоить новую специальность имеют право те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии.

Программа переобучения людей старшего возраста проходит почти во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказуМинистерством труда.

.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».