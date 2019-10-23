2019-10-23T09:31:14+03:00
Общество

Проект застройки «Сокола» в Ярославле будет пересмотрен

Власти обещали учесть мнения жителей, которые были высказаны во время общественных обсуждений
Полина Вачнадзе
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Жители города категорически против строительства нового МКР в том виде, в каком он обозначен в проекте. ФОТО: мэрия ЯрославляЖители города категорически против строительства нового МКР в том виде, в каком он обозначен в проекте. ФОТО: мэрия Ярославля
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Напомним, что общественные обсуждения по вопросу застройки микрорайона «Сокол» во Фрунзенском районе прошли с 23 сентября по 8 октября. Только в них приняло участие порядка 200 человек, гораздо большее число ярославцев выплеснули свое негодование по теме в социальных сетях.

Жители города, а особенно проспекта Фрунзе и ближайших улиц, оказались категорически против строительства нового микрорайона в том виде, в каком он обозначен в проекте, что, в принципе, не удивительно. Люди устали ежедневно простаивать в пробках, в районе не хватает детских садов, школ и медучреждений, а с появлением новых жителей ситуации по всех фронтам только ухудшатся. От горожан выдвинуто несколько существенных предложений-требований, исполнение которых может изменить их мнение.

- Результаты общественных слушаний говорят сами за себя. Горожане против представленного проекта: транспортная ситуация напряженная, вопросы социальной инфраструктуры не решены. Особенно хочу обратить внимание застройщиков на необходимость согласования своих проектных решений на самой ранней стадии в первую очередь с горожанами, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

А требования людей просты и понятны: прежде чем приступать к строительству многоэтажек нужно позаботиться о новых школах, детских садах, поликлиниках и, конечно же, решить вопрос с каждодневным транспортным коллапсом.

В итоге организационный комитет по проведению общественных обсуждений проекта застройки Сокола принял решение о необходимости доработки документации по планировке территории микрорайона. Посмотрим, учтут ли мнение ярославцев при корректировке проекта.

А тем временем в социальных сетях уже появились первые комментарии.

- Стоит вообще пересмотреть градостроительную политику, если она есть. Впечатление по крайней мере складывается такое, что ее нет. А то такое чувство, что власти города идут на поводу у застройщиков, хотя должно быть как раз наоборот, - пишет Илья в группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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