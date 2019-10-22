В Ярославле установят панно с фотографиями участников Великой Отечественной войны

Мэрия Ярославля и региональное отделение «Российской ассоциации героев» подписали соглашение о сотрудничестве. В нем, помимо всего прочего, говорится о том, что в Любимском сквере на улице Чайковского появится панно с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Соглашение подписали на заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы.

Фотографии будут находиться на двух плитах, которые поставят по бокам от существующей стелы. установленная в честь 30-летия Победы в 1975 году. Авторы проекта хотят, чтобы две композиции гармонировали.

— Проект важен с исторической точки зрения. Он позволит показать преемственность исторической памяти. Наша задача — придать ему нужный импульс, — сказал руководитель ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Алексей Чагин.

Сейчас для панно собрали около трех с половиной тысяч фотографий. Общий объем — до семи тысяч. Снимки предоставляют областные музеи заводов. Кроме того, организаторы зовут ярославцев присылать фотографии из своих личных архивов. Скоро заработает сайт проекта, куда можно будет прислать снимки.

Мэрия Ярославля и региональное отделение «Российской ассоциации героев» подписали соглашение о сотрудничестве

Мэрия инициативу «Российской ассоциации героев» поддержала. Помимо всего прочего, проект реализуют на деньги инвесторов — из бюджета не потратят ни копейки.

— Та частичка, которую каждый человек отдаст и вложит в это единое панно, сделают это место знаковым. На наш взгляд, это будет объединяющая история для всех людей, но нам надо постараться сделать комплекс благоустройства в этом парке, потому что плиты поставят в масштабе периметра скульптурной композиции самого мемориала, а территория самого парка гораздо больше. Поэтому освещение дорожки мы добавим за счет города, либо внебюджетных средств, — сказал Владимир Волков.

Глава города надеется, что в работу вольются предприятия и бизнесмены. Проект вынесут на публичные обсуждения.

Кроме того, авторы проекта предлагают переименовать Любимский сквер в сквер Победы. Этот вопрос, по словам Владимира Волкова, тоже вынесут на голосование.

Анатолий Каширин: Мы окажем проекту всевозможную поддержку

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин, который участвовал в заседании рабочей группы, сказал, что полностью поддерживает идею.

— Мы окажем проекту всевозможную поддержку. Важно, что это инициатива не власти, а людей, которые сами все организовали и нашли деньги. Для нашего времени это суперпроект. Поэтому я высказываюсь только за, — сказал Анатолий Каширин.