В Костромской области мужчина зарезал своего гостя во время словесной перепалки

В ночь с 18 на 19 октября 65-летний житель деревни Стрельниково Костромского района напился и отдыхал в своем доме. Вместе с ним в тот момент был 36-летний знакомый из Костромы. Между мужчинами возникла словесная ссора, а потом хозяин жилища зарезал неугодного гостя. От травмы в области груди тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

– В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, – пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.