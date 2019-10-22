2019-10-22T16:29:41+03:00
Кострома

В Костромской области мужчина зарезал своего гостя во время словесной перепалки

Они вместе выпивали, но не смогли решить возникший алкогольный конфликт
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемого заключили под стражуПодозреваемого заключили под стражуФото: СУ СКР по Костромской области
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В ночь с 18 на 19 октября 65-летний житель деревни Стрельниково Костромского района напился и отдыхал в своем доме. Вместе с ним в тот момент был 36-летний знакомый из Костромы. Между мужчинами возникла словесная ссора, а потом хозяин жилища зарезал неугодного гостя. От травмы в области груди тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

– В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, – пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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