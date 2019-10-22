Как вернуть ребенку зрение
Зачастую ухудшение зрения возникает уже в детстве. Как сделать жизнь ребенка c близорукостью снова комфортной?
Спишь и лечишься
Современные медицинские технологии позволяют восстанавливать зрение… ночью, во сне! Для этого предназначены специальные ночные контактные линзы.
Коррекция близорукости с помощью ОРТОКЕРАТОЛОГИИ, или ночных линз, появилась еще в середине ХХ века. Сегодня собрана большая доказательная база, доказывающая высокую эффективность ОК-линз. Эффект после ночного применения линз сохраняется как минимум 24 часа!
Ночные линзы - что это?
Ночные линзы (ортокератологические) - это коррекция зрения с помощью жестких дышащих газопроницаемых линз, которые надеваются только на время сна. Линзы за ночь временно меняют форму роговицы, а утром, сняв их, ребенок будет отлично видеть без очков и контактных линз! Такие линзы не продаются в магазинах оптики и в интернете - их всегда индивидуально подбирают специально подготовленные врачи-офтальмологи.
Преимущества ночных линз
- Подходят детям с 6 лет.
- Тормозят прогрессирование близорукости.
- Дают возможность отказаться от очков и линз днем.
- Одной пары линз хватает на 12-18 месяцев.
Зрение в ИДЕАЛЕ
В Ярославле подобрать ночные линзы помогут в офтальмологическом центре «ИДЕАЛ».
Он удобно расположен в центре города, на ул. Чайковского, 19, работает и по субботам.
Профессионализм врачей-офтальмологов подтвержден специальными сертификатами специалиста.
Тел.: (4852) 72-12-18, 59-30-80.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ИСТОЧНИК KP.RU