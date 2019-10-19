Пострадали от рук лжесотрудников банка: за сутки костромичи лишись 730 тысяч рублей

За последние дни в костромскую полицию обратились восемь местных жителей. Все они попались на удочку мошенников. Аферисты звонили костромичам, представлялись сотрудниками банков и рассказывали о странных транзакциях на их счетах, предлагая свои способы решения проблем.

39-летняя жительница Костромы попалась в лапы к аферистам. Она согласилась заблокировать счет, и лишилась 12 тысяч рублей. Такую же схему мошенники применили к 29-летнему жителю Костромы и пенсионерке из Вохмы.

А 51-летняя жительница Костромского района осталась без 450 тысяч рублей. Мошенник обещал женщине офрмить кредит, получил логин и пароль от ее личного кабинета и перевел себе деньги.

– В списке обманутых есть те, кто хотел получить компенсацию за приобретение медицинского оборудования, восстановить персональные данные, воспользоваться помощью в устройстве ребенка в детский сад, «поблагодарить» за возвращение утерянного сотового телефона, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.