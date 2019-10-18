2019-10-18T14:59:35+03:00
Общество

Готовы унизить и убить: женщина сняла на видео больного, который якобы пытался увести детей из двора

Ярославцы требуют линчевать мужчину с синдромом, пока соседи уверяют, что он мухи не обидит
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр из видео ЯрославльLive/vk.comКадр из видео ЯрославльLive/vk.com
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Бурную реакцию вызвало видео, выложенное в группе ЯрославльLive: женщина рассказала, что на улице Чехова взрослый мужчина пытался увести из двора двух девятилетних девочек. По словам автора видео, он обнимал одну из школьниц и говорил, что знает ее маму. Когда ярославна подошла к мужчине, чтобы убедиться, что все в порядке, он развернулся и ушел. И только в этот момент она включила камеру. Видео не оставляет сомнений, что человек болен. Но ставит под сомнение историю, рассказанную женщиной...

- Скажу честно, больной не больной, с синдромом Дауна или нет, он не должен подходить к детям! Люди, будьте бдительны, обращайте внимание на такие ситуации, не все дети могут оказать сопротивление. – считает Виктория Суворова.

- Девочки девяти лет, должны уже быть осведомлены об опасности общения с незнакомцами. Претензии к родителям, что не внушают. – заявила Татьяна Ткачук.

- Закрывать надо таких в дурке и не выпускать. – уверен Михаил Кутавцев.

Среди негативных комментариев эти, пожалуй, самые безобидные. Люди призывают найти и убить больного человека! Но вот что рассказали о нем соседи:

- Это мой сосед, знаю его очень много лет, всегда был безобидным (мы маленькие в его дворе очень часто играли). Да, он действительно больной человек, который изо дня в день и из года в год гуляет в этом дворе. На моей памяти он ни разу не сделал никому ничего плохого, – говорит Аня Шелковникова.- Здорово, что у нас очень бдительные граждане, которые следят за порядком, но зачем столько ненависти и желчи в комментариях? Вы все настолько озлоблены, что готовы унизить, оскорбить и убить любого, на кого вам покажут пальцем, даже не разобравшись...

- Я живу в соседнем дворе с этим человеком, он, конечно, больной, но добрый и безобидный, часто гуляет во дворе. Раньше он гулял вместе с отцом, ветераном ВОВ, а потом отец, видимо, умер… - говорит Елена Борисова.

- Шесть лет с ним живем в одном подъезде. Насчет законности видео будет разбираться его опекун. – заявил Алексей Соколов.

При этом, ярославцы объясняют свою злобу страхом за собственных детей. А чужих детей, как известно, не бывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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