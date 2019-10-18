2019-10-17T19:24:46+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «В ноябре в Ярославле вновь пройдет всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

Профессионально ориентирующее молодежь страны мероприятие по распоряжению президента России Владимира Путина состоится в нашем городе в седьмой раз
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле началась подготовка к всероссийскому форуму "ПроеКТОрия", который состоится в городе на Волге в ноябре.В Ярославле началась подготовка к всероссийскому форуму "ПроеКТОрия", который состоится в городе на Волге в ноябре.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в соцсетях сообщил о начале подготовки к этому событию.

Из года в год центр нашего региона становится местом притяжения для талантливых ребят со всей России, лучших педагогов, специалистов передовых сфер развития и экспертов крупнейших компаний страны, – отметил Дмитрий Миронов. – Точные сроки проведения форума определит федеральный оргкомитет. Со своей стороны утвердил состав областного оргкомитета, поставил перед ним задачи. Участников «ПроеКТОрии» ждут новая программа, теплый прием, комфортное и, что самое важное, безопасное пребывание на территории нашего региона.

Губернатор рассказал, что в этом году темой форума станет профессиональный выбор как ключевой навык будущего. Участие в мероприятии примут 500 человек.

Работа на площадках будет строиться в новом формате: школьники в прямом смысле смогут «примерить» на себя профессию на онлайн-тренажере. Педагоги узнают о лучших профориентационных практиках и обменяются с коллегами опытом вовлечения старшеклассников в проектную деятельность. Ребята будут распределены по шести направлениям, которые являются ключевыми вызовами современности: экология, безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код. В рамках каждого будет решаться комплекс задач различного типа: предпринимательских, исследовательских, инженерно-проектных, гуманитарных.

Отличительной особенностью «ПроеКТОрии» являются всероссийские открытые уроки, к которым подключаются школы из всех регионов страны. Трансляции будут доступны в сети Интернет для всех желающих. Кроме того, ребята смогут участвовать в мероприятиях форума в режиме телемоста – точки подключения будут во всех федеральных округах. В программе также лекции, тренинги от ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов, бизнес-тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов: Смертную казнь за убийство детей пора вернуть. В исключительных случаях
Замруководителя Главного управления криминалистики СК рассказал о самых современных методах раскрытия преступлений, которые позволяют вычислить убийцу даже среди близнецов
Новости 24
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам
Тело под мостом: В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
На вокзале «Ярославль Московский» будут помогать инвалидам добраться до поезда
Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях
В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете
В Рыбинске отремонтировали 14 дворов
Осужденным ярославнам рассказали о бирже труда, пенсиях и актуальных вакансиях
Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной
Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве
Быстрые деньги: ярославец украл двигатель и четыре колеса с «Лады Гранты»
Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные
Мэр Ярославля уволил Ильхама Худиева из-за «нечистых рук»
«Бронепезд» справился с «Адмиралом» в битве на буллитах
В Ярославле пропала 15-летняя голубоглазая девочка с каре
В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет
В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства
Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и автобус
Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников