Дмитрий Миронов: «В ноябре в Ярославле вновь пройдет всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в соцсетях сообщил о начале подготовки к этому событию.

– Из года в год центр нашего региона становится местом притяжения для талантливых ребят со всей России, лучших педагогов, специалистов передовых сфер развития и экспертов крупнейших компаний страны, – отметил Дмитрий Миронов. – Точные сроки проведения форума определит федеральный оргкомитет. Со своей стороны утвердил состав областного оргкомитета, поставил перед ним задачи. Участников «ПроеКТОрии» ждут новая программа, теплый прием, комфортное и, что самое важное, безопасное пребывание на территории нашего региона.

Губернатор рассказал, что в этом году темой форума станет профессиональный выбор как ключевой навык будущего. Участие в мероприятии примут 500 человек.

Работа на площадках будет строиться в новом формате: школьники в прямом смысле смогут «примерить» на себя профессию на онлайн-тренажере. Педагоги узнают о лучших профориентационных практиках и обменяются с коллегами опытом вовлечения старшеклассников в проектную деятельность. Ребята будут распределены по шести направлениям, которые являются ключевыми вызовами современности: экология, безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код. В рамках каждого будет решаться комплекс задач различного типа: предпринимательских, исследовательских, инженерно-проектных, гуманитарных.

Отличительной особенностью «ПроеКТОрии» являются всероссийские открытые уроки, к которым подключаются школы из всех регионов страны. Трансляции будут доступны в сети Интернет для всех желающих. Кроме того, ребята смогут участвовать в мероприятиях форума в режиме телемоста – точки подключения будут во всех федеральных округах. В программе также лекции, тренинги от ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов, бизнес-тренеров.