В Костромской области в пожаре погибла пенсионерка

В ночь с 16 на 17 октября в селе Шунга Костромского района в 3-х квартирном жилом доме загорелась одна из квартир.

Когда пожарные потушили огонь, то обнаружили тело 60-летней женщины. Больше никто не пострадал, хотя рядом проживала семья с 5-летним ребенком. После пожара им должны предоставить жилье для временного проживания.

Следователи начали проверку и признаков поджога не обнаружили. Соседи рассказали, что погибшая часто выпивала и много курила.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.