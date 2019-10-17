ООО «Транснефть – Балтика» завершило техперевооружение системы очистки промышленных стоков НПС «Ярославль-3»

ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков НПС «Ярославль-3» в Ярославской области

Работы были разделены на два этапа. В рамках первого этапа, реализованного в 2018 году, был выполнен демонтаж старого и строительство нового резервуара статического отстоя производственно-дождевых стоков №1 объемом 400 куб. метров с технологическим помещением.

В рамках второго этапа аналогичные работы были выполнены в отношении резервуара статического отстоя №2, объем которого также составляет 400 куб. метров.

Резервуары являются частью системы очистных сооружений производственно-дождевых стоков НПС «Ярославль-3» и предназначены для предварительной очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных (нерастворимых) веществ перед подачей на очистную установку.

Реализация проекта позволит повысить экологическую безопасность объекта, что соответствует одному из ключевых принципов деятельности ООО «Транснефть – Балтика» – снижение промышленного воздействия на окружающую среду.