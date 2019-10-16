Костромские игроманы незаконно рубились в покер

В Костроме с июня по август 2019 года компания людей собиралась для того, чтобы сыграть в покер. Они неплохо проводили время в местечке на Комсомольской улице. Там были созданы все условия для игры – игровой стол, карты, фишки.

Игроманы знали, что такая деятельность на территории города вне игровых зон незаконна, но это их не останавливало.

Правоохранители вычислили нарушителей закона. Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами остановили игровой произвол.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в ведомстве.

Расследование дела продолжается.