2019-10-16T16:45:33+03:00
Кострома

Костромские игроманы незаконно рубились в покер

Полиция, росгвардейцы и следователи «прикрыли лавочку»
Екатерина РЯБЦЕВА
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В игровой зоне были все атрибуты хорошего досуга - игровой стол, карты и фишкиВ игровой зоне были все атрибуты хорошего досуга - игровой стол, карты и фишкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Костроме с июня по август 2019 года компания людей собиралась для того, чтобы сыграть в покер. Они неплохо проводили время в местечке на Комсомольской улице. Там были созданы все условия для игры – игровой стол, карты, фишки.

Игроманы знали, что такая деятельность на территории города вне игровых зон незаконна, но это их не останавливало.

Правоохранители вычислили нарушителей закона. Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами остановили игровой произвол.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в ведомстве.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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