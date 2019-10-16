«Категорически против застройки!» Ярославцы не хотят нового микрорайона на «Соколе»

Они продлились с 23 сентября по 8 октября. За это время на портале мэрии Ярославля было опубликовано 156 комментариев неравнодушных ярославцев. В большинстве своем все они были категорически против строительства многоэтажных домов.

С итоговым протоколом обсуждений можно ознакомиться на официальном портале города Ярославля. В нем приведены лишь 10 из многочисленных высказываний, 9 из которых – негативные. Аргументы «против» ожидаемы и предсказуемы: жители жалуются на ежедневный транспортный коллапс, невозможность нормально доехать на общественном транспорте, который в час пик ходит битком забитый, нехватку детских садов, школ, поликлиник. Если кто и за новостройки, но не выше 4-5 этажей.

- Наша семья проживает напротив проспекта Фрунзе, где ежедневно в утренние часы с 7.15 до 9.30 образовываются пробки из машин, другой возможности проехать в центр просто нет. У нас есть выезд на Тормозное шоссе в районе Речного порта, но там в утренние часы такие же пробки. Мы оказались заложниками транспортного коллапса. Я и все соседи по нашей и прилегающих улицах против проекта застройки многоэтажных домов в этой зоне, так как количество машин будет увеличено еще приблизительно на 1000. Кроме того, жителям этих домов предлагается медицинское обслуживание в Железнодорожной поликлинике и поликлинике в районе Речного порта. Это обслуживание в принципе невозможно осуществить из-за загруженности сейчас, даже жители нашего микрорайона обслуживаются в поликлинике больницы №2, что для нас

неудобно. Также предлагается обучение детей в школе №16, куда не доехать из-за пробок, и в школе на ул. Колмогорова, которая и так перегружена. Я считаю

строительство многоэтажных домов в этой зоне в данный момент из-за отсутствия

дорог в корне неправильно, так как права жителей на благоприятное проживание

нарушены уже в данное время, - пишет Маргарита С.

- Категорически против застройки данного участка по предложенному проекту! Строительство на участке необходимо планировать только после решения транспортного коллапса на проспекте Фрунзе. Строительство должно осуществляться только по специально сделанной бетонной дороге и не затрагивать текущие проездные и выездные пути с поселка. Нельзя строить данный район без увеличения количества социальных объектов: школ, детских садов и детской больницы. Только после строительства детского сада начать строительство жилого комплекса. В районе домов 1-4 рассмотреть вариант строительства детской поликлиники, как было запланировано ранее. Обязать застройщика участка сделать асфальтовое покрытие в поселке Сокол с выездом до Фрунзе и до Тормозного шоссе. До утверждения проекта застройки провести инженерно-геологические изыскания для строительства многоэтажных домов, учитывая близость

грунтовых вод и постоянное весеннее подтопление подвалов малоэтажных домов (ул. Талалихина 8, 8к2, 8к3, 8к4). Вызывает сомнение возможность строительства многоэтажек без нарушения геологии местности. Провести экспертизу воздействия строительства на конструктивные элементы близлежащих строений (строение 4 по плану находится в 20 метрах от Талалихина 8к4). Кроме того высотность строений 3 и 4 полностью затеняет 4-х этажные дома на ул.Талалихина, 8к3 и 8к4. Считаю необходимым

изменение проекта в этой части. Предложения: после проведения экспертиз и

геологических изысканий рассмотреть возможность строение номер 4 или развернуть на 360 градусов или отодвинуть от ул. Талалихина, 8к3 и 8к4 не менее, чем на 50 метров со снижением до 5-6 этажей. Строение номер 3 снизить до 9 этажей. Около строения 4 (со стороны домов Талалихина, д.8к3 и 8к4) сделать дополнительные парковочные места. Около строений 5, 6 и 7 увеличить парковочные места. Около строения 7 в зоне ПФ напротив частного сектора сделать площадку для выгула собак с дог-боксом и тренажерами. Во дворах просьба организовать площадку для мини-футбола,

баскетбола с высоким забором для игр детей старше 7 лет и взрослых, - пишет Марина М.

Обратили внимание местные жители и на березовую рощу, которая сейчас спасает целый район от выхлопных газов. На данный момент она требует небольшого благоустройства и очистки от упавших деревьев. Однако по проекту там должны находиться четыре здания.

Заключения по итогам общественных слушаний пока нет. Несмотря на протесты ярославцев, ситуация может сложиться по-разному. Есть вероятность, что от проекта не откажутся, а внесут в него изменения.