2019-10-16T12:31:28+03:00
Общество

Ярославцы ищут засранцев, терроризирующих целый подъезд многоэтажки

Ночных гостей подозревают и в закладке наркотиков
Полина Вачнадзе
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У жильцов подъезда была идея поговорить с гостями "по-мужски". ФОТО: предоставлено Максимом ДиканенкоУ жильцов подъезда была идея поговорить с гостями "по-мужски". ФОТО: предоставлено Максимом Диканенко
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Ярославец Максим Диканенко бросил клич в социальных сетях. Он просит помочь опознать молодых людей, которые облюбовали его подъезд в доме на улице Бабича и в прямом смысле слова там гадят. Подъезд оборудован видеокамерами, лица молодых людей хорошо видны.

- После ночных визитов в нашем доме творится что-то невообразимое. Они вскрывают почтовые ящики, ломают общедомовое имущество и самым отвратным образом оставляют следы, - говорит мужчина.

Визиты начались еще летом. Входную дверь отжали, так что при определенном навыке открыть ее не составляет труда. Подъезд стал проходным двором.

- Осенью ребята стали попадать на видеокамеры. Потом один из соседей пешком прошел верхнего этажа до нижнего и увидел, что все лестницы, перила загажены с 15 этажа до 4-го. Там же валялись и квитанции, почта, все, что парни достали из почтовых ящиков, - рассказывает Максим.

Помимо «грязных дел» парней подозревают в кражах имущества, которые жильцы дома оставляют на лестничных клетках: обуви, велосипедов, самокатов. И даже в чем-то более серьезном.

- В наше время, с учетом того, как распространяются сейчас наркотики, ничего нельзя исключать, - говорит Максим.

Тем более, что прецеденты уже были.

- Летом в подъезде находили «закладки», обращались в полицию. Не можем утверждать, что это делали те же самые люди, но факт остается фактом, - говорит другой житель дома Сергей.

По словам ярославцев, сами они не хотят караулить вандалов, хотя мысли о том, что нужно поговорить с ними по-мужски, были.

- Но приходят они не каждую ночь, сидеть и ждать никто не будет. Ну, поймаем мы их, а дальше что делать? Задерживать не имеем права, дать по лицу – они же потом на нас заявление напишут, мы окажемся виноваты. Из-за этого себе портить жизнь не хочется. Каждый должен выполнять свою работу, для подобных вещей есть полиция, - считает Сергей.

Жильцы дома уже написала заявление в полицию, указав все факты хулиганства. Кроме этого, в конце сентября в подъезде произошел неприятный эпизод.

- В 3 часа ночи в дверь к соседке стали ломиться. Она открыла и какой-то молодой человек, явно в неадекватном состоянии, отдал ей ключи от ее же квартиры, сказав, что нашел. Ключи, скорее всего, случайно оставили в замочной скважине. Есть подозрения, что если бы дверь не открыли, квартиру бы эти молодые люди ограбили. Про этот факт мы тоже рассказали участковому, - говорит одна из жительниц многострадального дома.

Проверка по обращению началась.

Помогли и обращение в социальных сетях – появились кое-какие наводки.

- Примерно знаем, кто это. В соцсетях со мной разговаривали, скорее всего, их приятели, говорили, что в подъезд приходили для того, чтобы снять «красивое видео о Ярославле». В подъезде. Видео о Ярославле. Нелепо, - удивляется Максим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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