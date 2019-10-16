2019-10-16T12:31:28+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Лидеры России – хороший шанс для молодых руководителей проявить себя»

За первые 10 дней регистрации на конкурс управленцев поступило 765 заявок от жителей Ярославской области
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Глава Ярославской области призвал ярославцев принять активное участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Фото с личной страницы Дмитрия Миронова/фейсбукГлава Ярославской области призвал ярославцев принять активное участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Фото с личной страницы Дмитрия Миронова/фейсбук
Изменить размер текста:

Губернатор Дмитрий Миронов придает огромное значение формированию кадрового потенциала руководителей нового формата, способных оперативно и эффективно решать насущные проблемы для улучшения качества жизни населения. В Ярославском регионе действует немало проектов, способствующих воспитанию и продвижению профессиональных кадров, таких как, например, программа «Муниципальная команда губернатора области», которая реализуется правительством области с 2015 года. Этот проект направлен на подготовку высококвалифицированных управленцев для органов местного самоуправления и государственной власти.

Поэтому едва в очередной раз было объявлено о начале сбора заявок об участии во всероссийском конкурсе «Лидеры России», как Дмитрий Миронов призвал на своей странице в соцсети ярославцев активно откликнуться.

- Стартовал третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России» - хороший шанс для молодых руководителей проявить себя, подняться по карьерной лестнице, - написал глава региона. - В состав наставников проекта входят топ-менеджеры корпораций, представители федеральных государственных структур. Их опыт и знания, уверен, будут востребованы. «Главный кадровый проект» страны поддержал президент РФ Владимир Владимирович Путин. А это гарантия для реализации сильных управленцев. Осталось две недели до окончания регистрации.

В конкурсе могут принять участие специалисты в возрасте до 55 лет, занимавшие руководящие должности не менее пяти лет. Специалистам младше 35 лет достаточно иметь двухлетний управленческий опыт.

Как и в предыдущие годы, участникам предстоит реализовать соцпроект, который принесет пользу региону. В прошлом сезоне органы исполнительной власти региона поддержали многие инициативы.

В этому году организаторы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.

Участники могут подать заявку и в основной конкурс, и в любую из представленных специализаций.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Рыбинске оградили аварийный дом Рыбакова
В Ярославскую область снова вернется тепло
В Рыбинске монтируют новую площадку для скейтбординга
В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников
Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей
В Ярославле покажут единственное в мире цирковое шоу пингвинов
В Рыбинске поставили ограждение у аварийного здания
Студенты ярославского меда поехали в Рыбинск за рабочими местами в местных больницах
В Ярославле на остановке умерла женщина
В Ярославле ранним утром на Дачной улице сбили насмерть пешехода
Мошенник представился именем действительно существующего работника банка
Путешествия желтого дебаркадера продолжаются: его часть продают на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей
Здравствуй, родина: ярославские приставы отправили домой шесть иностранцев
Ярославцы ищут вандалов, которые портят их подъезд
По Ярославлю будут ходить новые автобусы
В Ярославской области женщина залезла к соседу через балкон и стащила пылесос
Селифонтовское кладбище уходит под воду
«Буря» разметала армейский резерв
Рыбинец арендовал квартиры на чужие имена и воровал оттуда вещи
Детский сад в поселке Михайловском должны достроить к ноябрю 2019 года
Ярославец зарубил топором онкобольную жену и сжег общий миллион рублей
Ярославец под видом девушки предлагал жертвам интим, а потом шантажировал
В магазине Мышкина нашли мясную просрочку
Из угличского дома-интерната ушел мужчина без пальцев ног
Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»
В Ярославской области отремонтируют 160 километров дорог в 2020 году
С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень