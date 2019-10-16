Дмитрий Миронов: «Лидеры России – хороший шанс для молодых руководителей проявить себя»

Губернатор Дмитрий Миронов придает огромное значение формированию кадрового потенциала руководителей нового формата, способных оперативно и эффективно решать насущные проблемы для улучшения качества жизни населения. В Ярославском регионе действует немало проектов, способствующих воспитанию и продвижению профессиональных кадров, таких как, например, программа «Муниципальная команда губернатора области», которая реализуется правительством области с 2015 года. Этот проект направлен на подготовку высококвалифицированных управленцев для органов местного самоуправления и государственной власти.

Поэтому едва в очередной раз было объявлено о начале сбора заявок об участии во всероссийском конкурсе «Лидеры России», как Дмитрий Миронов призвал на своей странице в соцсети ярославцев активно откликнуться.

- Стартовал третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России» - хороший шанс для молодых руководителей проявить себя, подняться по карьерной лестнице, - написал глава региона. - В состав наставников проекта входят топ-менеджеры корпораций, представители федеральных государственных структур. Их опыт и знания, уверен, будут востребованы. «Главный кадровый проект» страны поддержал президент РФ Владимир Владимирович Путин. А это гарантия для реализации сильных управленцев. Осталось две недели до окончания регистрации.

В конкурсе могут принять участие специалисты в возрасте до 55 лет, занимавшие руководящие должности не менее пяти лет. Специалистам младше 35 лет достаточно иметь двухлетний управленческий опыт.

Как и в предыдущие годы, участникам предстоит реализовать соцпроект, который принесет пользу региону. В прошлом сезоне органы исполнительной власти региона поддержали многие инициативы.

В этому году организаторы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.

Участники могут подать заявку и в основной конкурс, и в любую из представленных специализаций.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.