Окончен школьный роман: в Костромской области 58-летнего учителя подозревают в сексуальной связи с учителем

В Нейском районе Костромской области случился необычный школьный роман. 14-летняя школьница влюбилась в своего 58-летнего учителя. Местные жителя рассказали, что странные отношения развивались на глазах у всего села.

Потом любовь прошла, и взрослый мужчина бросил девушку. Она решила отомстить старику и рассказала об их интимной связи, которая длилась с сентября 2018 года по октябрь 2019 года.

10 октября костромские следователи задержали учителя.

– Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, – подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на выявление других эпизодов преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Костромича заключили под стражу. Идет расследование дела.