2019-10-15T17:01:50+03:00
Кострома

Окончен школьный роман: в Костромской области 58-летнего учителя подозревают в сексуальной связи с учителем

Мужчину задержали и заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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Школьница решила отомстить старику и рассказала об их интимной связиШкольница решила отомстить старику и рассказала об их интимной связиФото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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В Нейском районе Костромской области случился необычный школьный роман. 14-летняя школьница влюбилась в своего 58-летнего учителя. Местные жителя рассказали, что странные отношения развивались на глазах у всего села.

Потом любовь прошла, и взрослый мужчина бросил девушку. Она решила отомстить старику и рассказала об их интимной связи, которая длилась с сентября 2018 года по октябрь 2019 года.

10 октября костромские следователи задержали учителя.

– Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, – подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на выявление других эпизодов преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Костромича заключили под стражу. Идет расследование дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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