В Костромской области открылся дневной центр для пожилых людей

Реализация этой программа стала возможной благодаря участию Костромы в национальном проекте «Демография» и президентском проекте по формированию системы долговременного ухода. Главная задача – организовать комплексный подход, включающий в себя социальную и медицинскую помощь людям старшего возраста.

- Надо в корне менять систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, и в стационаре, и дома, настроит ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека. Кому-то помочь в бытовых вопросах – привлечь патронажную службу, сиделку, а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам, - отметил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

Глава государства подчеркнул - регионы приступили к выполнению. В числе первых: Волгоград, Новгород, Псков, Рязань, Тула и Кострома, где сегодня на базе Заволжского дома-интерната открылся центр дневного пребывания. Его посетители, бабушки и дедушки, в учреждении будут проводить от 4 до 6 часов. Там их ждет не просто медицинский уход, но и интересный, а главное, полезный досуг. Уже сейчас документы оформили 15 человек, еще 12 подали заявление.

- Мы сюда приходим второй день, нам здесь нравится. Хорошо ухаживают, кормят. Мы занимаемся физкультурой, лепкой, чтобы память развивалась, чтобы вспомнить то, что уже забыли. Девочки, которые работают с нами, внимательные, заботливые, - рассказывает одна из первых посетительниц центра, 92-летняя Елизавета Дьяченко.

В день открытия с посетителями занимались студенты института педагогики и психологии КГУ.

- Занятия проходят в малых группах по 4-5 человек. Используются различные методики по развитию моторики и двигательной активности, для сохранения и поддержания физического и психологического состояния пожилых людей на том уровне, на котором они сейчас находятся, - пояснила заведующая дневным центром Екатерина Романова.

Для удобства и комфорта пожилых людей в центре создана безбарьерная среда, а само учреждение оборудовано всем необходимым для занятий и отдыха. Совсем скоро поступят два автомобиля, и тогда бабушкам и дедушкам добираться до центра будет еще легче. На ремонт в помещениях из областного бюджета было потрачено 3,74 миллиона рублей, 2,4 миллиона на закупку оборудования было выделено из федеральной казны при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

- Конечно, восторг по поводу здания. Настолько все со вкусом сделано, все новое, добротное. Прямо радость за людей, которые сюда попали. Спасибо огромное и программе этой, и руководству области за заботу о старшем поколении, - сказала Людмила Хомякова, у которой центр будет посещать мама.

Новая система долговременного ухода помогает не только пожилым людям, но и их родственникам, которые могут жить в своем привычном ритме, не беспокоясь о том, что их престарелые родители весь день проводят без присмотра и ухода.

- Раньше все лежало на семье, я была ответственна за свою бабушку полностью, то сейчас поддержку оказывает государство. То, что при помощи президентской программы внедряется система долговременного ухода и мы в числе первых участников – это, конечно, для нашей семьи бесценно, - радуется Яна Крылова.

На встрече с родственниками посетителей губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил, что этот центр – первый в городе, но не последний. Скоро будет создана целая сеть подобных учреждений, в том числе и в районах.

- Мы уже видим, что востребованность центра высокая. Желающих не отдавать своих родителей, бабушек, дедушек в дом престарелых, а воспользоваться такими формами – много. На мой взгляд, это правильно, - отметил Сергей Ситников.

Кстати, глава региона возглавил рабочую группу Госсовета, которая занимается выработкой конкретных предложений и мер, направленных на формирование современной системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

- Мы очень близко работаем с Костромской областью, администрацией, социальной защитой, здравоохранением. Очень радостно, что уже сейчас Кострома немножко впереди. Медицинская и социальная помощь направлена на поддержку конкретного человека, нуждающегося в помощи, уходе, чтобы он мог жить максимально полноценно, - прокомментировала руководитель фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

А как отметил министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, работа центра позволит его подопечным сохранять здоровье и позитивный настрой как можно дольше и не быть исключенным из общества.