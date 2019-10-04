Активисты требуют отменить закупку iPhone X в Ивановскую облдуму

Прикинув, что нужно народному слуге, чтобы служить народу, в Ивановской облдуме объявили аукцион на полмиллиона рублей. Нужно-то всего на всего: Iphone Xs MAX за 111 тысяч, моноблок за 132 тысячи, ноутбук Lenovo за 151 тысячу и пару флешек за 39 тысяч рублей. В век информационных технологий надо идти в ногу со временем. Ну что такое 434 тысячи рублей для федерального бюджета?

Первыми возмутились активисты из ОНФ и направили обращению губернатору области, назвав параметры желанной техники избыточными. Все-таки не менее шести ядер, высокочастотные процессоры, Full-HD разрешение и непременно сенсорный экран - достаточно мощная заявка для офисной работы... Для верности, председателя регионального парламента попросили отменить расточительство.

Кроме того, что депутаты не рассчитали аппетиты, они не учли еще один нюанс, в виде постановления правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года ««О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…», согласно которому органам власти не гоже закупать иностранщину...

Но ведь, если очень хочется, то можно?