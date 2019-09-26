К новым знаниям - по горячим клавишам

Рабочий день подошел к концу. Люди едут домой. Большинство из них никуда не торопятся, ведь вечер будет похож на вчерашний, а завтра будет таким же, как сегодня. Но среди толпы всегда есть такие, которые куда-то спешат, и как будто излучают энергию и свет.

Учение – свет, уверены слушатели ярославского Градостроительного колледжа. Именно слушатели, а не студенты, ведь каждому из них – за 50. В рамках правительственной программы обучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills графический дизайн и веб-разработку, сухое строительство и управление и эксплуатация многоквартирного дома постигают предпенсионеры, решившие изменить свою жизнь.

- Я в своей профессии уже 36 лет, - рассказывает редактор газеты «Ярославский агрокурьер» Алексей Малахов. – Пошел на «графический дизайн», чтобы лучше понимать своих коллег-верстальщиков. Вот, влез в их шкуру!

Многие идут учиться, чтобы быть на одной волне с детьми и внуками, помогать им в работе или в учебе, просто блеснуть перед родными новыми знаниями. Но, в первую очередь, Ворлдскиллс - это возможность повысить квалификацию, укрепить позиции на рынке труда или даже полностью сменить род деятельности.

По окончанию 144-часового курса слушатели научатся создавать фирменный стиль, логотипы, правильно применять цвета и шрифты, делать визитки, афиши и многое другое. Так что, здесь не просто учат работать в графических редакторах, а именно создавать готовую продукцию. Те, кто успешно сдаст экзамен, получат традиционное свидетельство о профессии и скиллс-паспорт и смогут работать графическими дизайнерами.

- Сегодня мы можем наблюдать, как стремительно меняются технологии и мир вокруг, - говорит директор Градостроительного колледжа Марина Зуева. – Мы предлагаем обучение по программам двух видов. Одна - повышение квалификации, когда человек в достаточно короткий срок обновляет те компетенции и знания, которые у него есть. А другая – в рамках которой слушатель получает новую профессию. Это более длительный курс, завершив который, можно полностью изменить свою жизненную траекторию. Лаборатории, в которых обучаются слушатели, оснащены по высочайшим мировым стандартам. Преподаватели – высококвалифицированные сертифицированные эксперты, которые готовят профессионалов.

Никакой самоучитель не сможет сравниться с живым преподавателем.Фото: Роман РЫЖИКОВ

Многие слушатели учатся с нуля, и старательно пытаются запомнить, что «перо» и «кисть» - это разные инструменты, а хаотичная абракадабра на экране перемещается легким движением мыши и сочетанием горячих клавиш. Преподаватель терпеливо следит и подсказывает.

- Конечно, есть самоучители и интернет-курсы, но ни то, ни другое не способно заменить преподавателя, который подскажет в нужный момент, - говорит 57-летний Алексей Малахов.

Стать участниками программы могут женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов и те, кто имеет право на досрочную пенсию. Для людей, попадающих в эти категории, обучение проходит абсолютно бесплатно. Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru. Всего на сайте представлено 119 компетенций. Образовательные учреждения Ярославской области пока предлагают 14 компетенций,. Вас ждут новые знакомства и незабываемый опыт. Присоединяйтесь!