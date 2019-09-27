2019-09-27T17:51:51+03:00
Общество

Брагино ждёт квитанции ЖКХ за сентябрь

На следующей неделе жителям Брагино должна прийти единая квитанция ЖКХ от ЯрОбл ЕИРЦ. В августе и сентябре квитанции были выставлены с незаконной строкой «Домофон», который якобы обслуживала компания «Безопасный город».
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Домофонная война близится к завершению?Домофонная война близится к завершению?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За два месяца разбирательств была проделана огромная работа.

Позиция жителей

Жители возмутились незаконным начислением и написали более 1000 заявлений по разным инстанциям начиная с УФАС и прокуратуры Ярославля и заканчивая ГЖИ и Роспотребнадзором. Многие хотели узнать, что за компания «Безопасный город», где она находится, на основании какого договора начала обслуживать жителей, и сама себя назначила «оператором» домофонной программы «Безопасный город».

Жители отстаивали свои законные интересы — они хотели самостоятельно решать свою судьбу и судьбу своего дома. В итоге было сделано много шагов и инициатив в сторону позиции жителей.

Позиция Управдома

Ранее мы писали, что управдом Дзержинского района Ярославля заявил об отсутствии договора с компанией «Безопасный город», счета от которой за обслуживание домофонов появились в квитанциях, полученных жителями Брагина за июль.

-У нас договорных отношений с «Безопасным городом» нет. Управляющая компания к этому не имеет никакого отношения, - заявили в управдоме.

Позиция администрации

В ситуации разобралась, глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

- На подъездах наших многоквартирных домов появились объявления, подписанные администрацией. Однако, смею уверить, что территориальная администрация Дзержинского района к появлению объявлений отношения не имеет… платить нужно лицу, с кем у вас заключен договор», - пояснила она программе «Вести. Ярославль»

Позиция Прокуратуры

Прокуратура Дзержинского района Ярославля вынесла представление, в котором сказано, что строка «Домофон» внесена в квитанции ЖКХ незаконно. Обслуживание домофона в соответствии с п. 2 ст. 155 ЖК РФ не является коммунальной услугой, домофонное оборудование не относится к общедомовому имуществу. В связи с изложенным, включение в единый платежный документ стоимости услуг по оплате домофона не соответствует требованиям законодательства.Прокуратурой в адрес АО «ЯрОбл ЕИРЦ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.

Позиция ЯРОБЛЕИРЦ

Директор АО «ЯрОбл ЕИРЦ» Александр Белов сообщил, что оплату за домофон по коду 61 в единой квитанции ЯрОбл ЕИРЦ не нужно производить.

- …Обращаем внимание жителей Дзержинского района: оплата должна быть произведена той компании, которая занимается обслуживанием домофонного хозяйства в вашем доме. Если в полученной квитанции от АО «ЯрОбл ЕИРЦ» указаны неверные данные, оплату можно не производить», - отметил он в интервью телеканалу «Первый Ярославский».

Возможно, в ЯрОбл ЕИРЦ сами осознали свою «оплошность», и решили исправить ситуацию.Напомним, что «домофонная война» появилась на пустом месте. Она началась, когда ЯрОбл ЕИРЦ включил строку «Домофон» в единую платежную квитанцию по ЖКХ.

Что в итоге?

Как итог, позитивную инициативу в отстаивании своих законных интересов проявили жители, администрация, городская прокуратура, управдом, скорректировал свою позицию по домофонному вопросу ЯрОбл ЕИРЦ. Все говорит о том, что законность должна быть восстановлена, обслуживание домофонов продолжат прежние домофонные компании, и компетентные органы узнают на каком основании «Безопасный город» включили свой платеж в единую квитанцию по услугам ЖКХ. Ждем платежной квитанции по ЖКХ от ЯрОбл ЕИРЦ за сентябрь и надеемся, что строки за домофон в ней не будет. Закон и право жителей самостоятельно решать свою судьбу на этот раз точно восторжествуют. Напоминаем, что платить за домофон нужно по отдельной квитанции от ООО «Строймастер-Домофоны» и других домофонных компаний, с которыми заключен соответствующий договор и которые реально поддерживают порядок и безопасность в подъездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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