Костромич побил соседа из-за сорвавшейся сделки по продаже квартиры

Жители Галича сдавали свою квартиру. Квартиросъемщики договорились с хозяевами, что в скором времени купят у них недвижимость.

7 февраля 2019 они сообщили собственникам, что передумали выходить на сделку, так как их не устраивает поведение соседей. Соседи выпивали и пугали их детей.

Семейная пара, потерявшая покупателей, разозлилась на соседей. Муж и жена напились и зашли к ним в квартиру. Супруг ударил хозяина жилища по лицу, в область шеи и ребер, причинив тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело.

– Уголовное преследование по факту незаконного проникновения в жилище в отношении каждого из супругов прекращено судом в связи с примирением с потерпевшим, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

Суд учел, что у мужчины есть несовершеннолетние дети, он явился с повинной, а потерпевший особо не настаивал на строгом наказании. Ему дали три года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Также он заплатит соседу 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.