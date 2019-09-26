2019-09-26T17:24:12+03:00
Кострома

Костромич побил соседа из-за сорвавшейся сделки по продаже квартиры

Семья передумала жить там, где соседи выпивали и пугали детей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Супруг ударил хозяина жилища по лицу, в область шеи и реберСупруг ударил хозяина жилища по лицу, в область шеи и реберФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жители Галича сдавали свою квартиру. Квартиросъемщики договорились с хозяевами, что в скором времени купят у них недвижимость.

7 февраля 2019 они сообщили собственникам, что передумали выходить на сделку, так как их не устраивает поведение соседей. Соседи выпивали и пугали их детей.

Семейная пара, потерявшая покупателей, разозлилась на соседей. Муж и жена напились и зашли к ним в квартиру. Супруг ударил хозяина жилища по лицу, в область шеи и ребер, причинив тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело.

– Уголовное преследование по факту незаконного проникновения в жилище в отношении каждого из супругов прекращено судом в связи с примирением с потерпевшим, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

Суд учел, что у мужчины есть несовершеннолетние дети, он явился с повинной, а потерпевший особо не настаивал на строгом наказании. Ему дали три года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Также он заплатит соседу 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Абоненты Tele2 могут продавать минуты и гигабайты
График подключения отопления в Ярославле 2019
Ярославские чиновники наконец-то начнут изучать русский язык
Ярославца, который послал полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Рыбинске скорректировали проект берегоукрепления на Стрелке
В Ярославле задержали сотрудника ИК-1 за взятку в крупном размере
Ирина Бирюкова: в ярославской ИК-1 произошла массовая драка
В центре Ярославля ржавеет исторический забор с символами Великой Победы
Палец опух и заболел: ярославская школьница надела подаренное колечко и не смогла его снять
Рыбинец превратил объект культурного наследия в автомойку
В Ярославле идет замена аварийных балок Добрынинского путепровода
Следствие разберется, как в Ярославле утонул дебаркадер
Световые консоли и инсталляции: в Ярославле начали готовиться к Новому году
Удачный дебют Александра Ардашева на капитанском мостике «Локомотива»
Ярославский «Шинник» в матче с «Сочи» показал, как порядок бьет класс
В Ярославской области ремонтируют объездную дорогу Карабиха – Веденье
Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет
Ярославская поликлиника №1 с улицы Пушкина переехала на проспект Октября
В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции
В Ярославле может появиться повременный проездной
В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля