2019-09-26T16:51:38+03:00
Происшествия

Скандал с домофонами в Брагино обернулся уголовным делом

Речь идет о мошенничестве с квитанциями
Роман РЫЖИКОВ
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Организация попыталась навязать жителям оплату услуг, которые даже не выполнялаОрганизация попыталась навязать жителям оплату услуг, которые даже не выполнялаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В скандале с дополнительной строкой оплаты за домофоны в Брагино новый поворот – ОМВД России по Дзержинскому району возбудило уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Полицейские считают, что некая организация предоставила в ЯрОблЕИРЦ недостоверные сведения о том, что она якобы заключила договоры с собственниками и арендаторами в Брагино. Так появились квитанции с отдельной строкой «за услуги по обслуживанию домофонов». Однако жители это не «съели», разгорелся скандал. Люди писали жалобами на неизвестную ранее компанию тысячами.

По нашей информации, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью «Безопасный город», которая таким образом пыталась зайти на рынок домофонных услуг.

Сперва деятельностью фирмы заинтересовалась прокуратура. Правоохранители установили, что новая строка внесена незаконно, так как обслуживание домофона в соответствии с п. 2 ст. 155 ЖК РФ и вовсе не является коммунальной услугой. Документы были переданы в органы внутренних дел.

Полицейские же установили, что некоторые жители все-таки произвели оплату, причем таких людей набралось достаточно много:

- Всего были перечислены в информационный расчетный центр более 90 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В руки мошенников деньги все же не дошли. Видимо, перевести их в «Безопасный город» ЯрОблЕИРЦ помешал разгоревшийся скандал и пристальное внимание общественности.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество. – добавляют в пресс-службе УМВД. - Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к его совершению.

Яркий пример того, как жители города могут взять ситуацию в свои руки. Было бы желание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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