Человек и пароход

Такие люди, как Михаил Полторанин – остов российского пароходства. На нем держится экипаж, судно, его дети, которые с младенчества пришли на флот. На нем блестяще сидит белоснежная форма с капитанскими погонами, а начищенные ботинки бликуют на осеннем солнце, когда он с завидной легкостью курсирует ко мне на встречу по палубе.

Мы поднялись в рубку, чтобы поговорить о том, как он тридцать семь лет стоял за штурвалом корабля, последние десять из них – в ярославском судоходстве.

Михаил Федорович менял реки, берега, экипаж, но осевая часть колеса жизни – родное судно – оставалась нетронутой.

Письмо моряка Балтийского флота

Сам я родом с Алтая. Вырос на берегу Иртыша. Когда в пять лет меня спросили, кем ты хочешь стать, я так и сказал – капитаном. Вот капитаном я и стал.

Я сижу на стуле, он все время нашего интервью стоит напротив меня и рассказывает о себе как на духу. У Михаила Федоровича добрый прищур с хитрецой, смотрит ласково и лукаво, иногда, по тексту повествования, становится строг или заговаривает с нескрываемым апломбом.

Мой отец был бакенщиком. Сейчас мало кто знает эту профессию. А бакенщик – это путеец, он зажигал буи. Но тогда были не буи, а бакены. На них стояли керосиновые лампы, которые обозначали судовой ход. Вот по династии я и стал речником.

Когда мне было семь лет, умерла мама. Отец – бывший фронтовик. Его наркомовский паек сделал алкоголиком. Он сильно выпивал, а я очень хотел учиться. Наша деревенская учительница предложила мне уйти в детский дом, чтобы получить достойное образование. Летом он меня забирал, чтобы я сено косил, коров пас.

В четвертом классе мы переписывались с моряком срочной службы Балтийского флота. В то время, когда я рос, было модно всем классом переписываться с каким-нибудь человеком. Балтика – это же колыбель Российского флота. Ну и у меня с тех пор зародилась уже конкретная мечта.

После детдома я поехал в Астрахань учиться судоремонту. Но судоремонт меня не очень устраивал. И тогда я поступил в речное училище. Там с десятилеткой принимали на факультет «Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании».

Про детский дом Михаил Федорович рассказывал неохотно, с долгими паузами. Как будто мысленно редактировал то, что хочет произнести. А может просто важничал, драматизировал или что-то вспоминал. Я не задавала вопросов, только уточняла, убедившись, что он до конца пережил озвученную мысль.

Море девочек, море денег

Со мной вместе в Астрахань поехал поступать друг из детского дома. Он проучился там всего год и не выдержал. Там еще военная кафедра была и свои сложности. Его выражение любимое: «Сурова жизнь, коль молодость в шинели и юность перетянута ремнем». Он бросил училище, уехал в Алтайский край, в Бийск. Там устроился на лесоразработки. Писал мне, что, мол, не жизнь, а сахар: денег - море, девочек - море. А когда в молодости много денег, то это чаще всего связано с вином. В итоге он погиб. Пьяный упал в котлован и наткнулся на арматуру – железный прут попал прямо в сердце.

Шесть раз продали вместе с кораблем

В 75-м году я окончил училище и пошел на флот. Поднялся до старшего механика на «Волгонефти-26».

2 декабря 1982 года меня направили на танкер «Волгонефть-32» временно – ремонтировать судно. Но в России нет ничего постояннее временного. Это «временно» продлилось 37 лет. Когда сделал ремонт, меня на «ВН-26» не вернули, потому что его вывели из эксплуатации.

Через год я стал капитаном-механиком. А потом совмещенку отменили, и я стал просто капитаном.

Сейчас я работаю уже в шестой по счету судоходной компании, корабль перепродают, а меня передают вместе с кораблем.

В этот момент звонит кто-то с берега – в компании кадровые перестановки. Михаил Федорович отвернулся и строго отрапортовал: «Я же просил не беспокоить, у меня корреспондент «Комсомольской правды». На другом конце провода что-то быстро договорили. Он повернулся и улыбнулся: продолжим?

Романтика с пеленок

Весь путь со мной никто не прошел. Люди приходят, вырастают, получают диплом и уходят на вышестоящую должность на другое судно. Например, человек был вторым механиком, а стал старпомом. А у меня старпом уже есть, и как быть? Молодежь особо не задерживается, растет.

А сыновья здесь с рождения. Я принес их сюда младенцами. Старшего потом с пятнадцати лет загнал к себе мотористом работать, младшего – с семнадцати. Это, конечно, не по закону. Но это было советское время, и можно было как-то обойти систему.

Старший сын дослужился здесь до старпома, сейчас ушел в другую компанию работать. Младший до сих пор старший механик на моем судне.

Для них эта романтика с пеленок. У них выбора в жизни не было. Они здесь выросли, к флоту прикипели, и теперь флот – вся их жизнь.

Жена работала со мной, а когда дети пошли учиться, вынуждена была сойти на берег. В 2017 году ее не стало…

Капитан долго смотрит в окно, на палубу. Я вместе с ним. Потом спрашиваю про команду.

Вино, вранье и лень

Я всегда избавлял экипаж от пьющих людей. Новым работникам с самого начала говорил: терпеть не могу вина, вранья и лени. Если не можете без этого, лучше не приходите – все равно выгоню.

Бывали случаи, когда за пьянку списывал человека на берег. Писал рапорт и отправлял в распоряжение отдела кадров. Уволить не имею право - я их на работу не принимал. Согласно уставу службы могу любого члена экипажа только списать с судна.

Мы прогулялись по палубе, поговорили о флотских бытовых нюансахФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Иногда просто пожуришь, поговоришь, если мелкое нарушение.

С членов экипажа я всегда требовал только по уставу службы. И с самого себя тоже. У нас всегда был трезвый экипаж и работоспособный. Со мной не очень охотно работали только лентяи и выпивохи.

И кадровики во многих компаниях жаловались: «Михаил Федорович, тебе сложно подобрать экипаж». Многие, как только слышат про «ВН-32», то машут руками и ногами: «Туда не пойдем, давайте любой другой корабль».

На корабле идеальный порядок: все чисто, выкрашено, по УставуФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Приживаются здесь люди, которые любят и умеют трудиться. Они подолгу со мной работают. Бывали случаи: придет человек, поработает некоторое время, а потом уходит. Проходит еще немного времени, звонит: «Михаил Федорович, лучше и проще, чем у тебя, нигде нет».

В каютах экипажа нет телевизоров, но можно использовать свой интернетФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Устав службы, как таковой, менялся единожды. Но до сих пор мы работаем по советскому уставу. Все его выкладки адаптируем к современности. Плюс еще человеческие отношения. Устав уставом, но все только по нему делать невозможно.

Женщина на корабле – к еде

В крупном пароходстве женщин на борту корабля было много. Иногда даже доходило до пятидесяти процентов экипажа. Женщина могла быть и матросом, и мотористом. В Татарстане в затоне имени Куйбышева были целые семейные экипажи. Потом отраслевой профсоюз запретил использовать женский труд в этих должностях, женщин на борту стало намного меньше.

В машинном отделении у меня работали и девчонки, и парни. Девчонки внимательнее следят за приборами, и, если малейшее отклонение параметров двигателя, они тут же бьют тревогу. Мужчины более халатные. Ну, это мои личные наблюдения.

У меня племянница работала третьим штурманом. На руле она стояла лучше всякого парня. В озеро выходили по компасу, держала судно как по линейке. Потом встает к рулю парень, и оно начинает вилять.

Повар Нина Фадеевна накормила нас вкуснейшим обедом: суп, компот и беляшиФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Теперь со мной из женщин только повар и буфетчица, которая следит за чистотой на судне. Бывает так, что буфетчицы на некоторых судах нет, но я отстоял эту должность на своем. Женщина намного лучше и чище убирает, чем матрос. Матрос шваброй равномерно растолкал грязь по углам и все.

После интервью мы спустились на камбуз. Там Нина Фадеевна приготовила обед: гороховый суп, компот и беляши. Отобедали. Правда, я наелась супом, но беляши он заботливо сложил в пакет, передав редакции «КП» и всем читателям газеты флотский привет.

Камбуз совмещен с кают-компанией – местом, где экипаж отдыхает. Там все консервативно: телевизор, стол, стулья. В каютах телевизоров нет, но интернет – пожалуйста.

Ремонт в каютах тоже делать нельзя. Все выкрашено одной краской. Чисто, казенно – по Уставу.

Разливов не было, на мель не садился

Возим нефтепродукты. Раньше светлые: бензин, керосин, дизельное топливо. С 1997 года судно перевели под темные нефтепродукты – мазуты.

У капитана безаварийный стаж - ни разливов, ни мелиФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Когда работали в крупном пароходстве, ходили везде. Весенний завоз был на Верхнюю Каму, на реку Вишера, которую летом коровы вброд переходят, на Вятку ходили по весне с полной загрузкой – летом она мелеет, на Белую ходили… Ну и, естественно, Астрахань, Ростов, Москва. Как говорили в то время – «работали в границах нашего пароходства».

Когда продали корабль в другие руки, то мы стали работать с Санкт-Петербургом. Ходили на Балтику, где на якорной стоянке стояли накопители, в которые мы сливали нефтепродукты.

Мы с этим кораблем как единое целое – всегда понимали друг друга.

На мель сам лично я не садился, но был случай, когда второй штурман сел на мель, и пришлось пользоваться сторонней помощью. Аварий не было, у меня безаварийный стаж. Без разливов топлива. Корабль среди остальных был всегда передовой.

Ни зимы без обучения

Каждые пять лет капитаны проходят курсы повышения квалификации, аттестацию, получают подтверждение диплома.

Михаил Федорович продемонстрировал, как работает магнитный компасФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Иногда выходят новые регламентирующие документы, нас сажают изучать, потом тест сдаем, а потом выдают на руки свидетельство. Вся жизнь капитана – учеба. Ни одной зимы не проходит без обучения.

Спрашиваю, чем будет заниматься, когда сойдет на берег. Задумывается, переводит тему.

Жизнь по борту прошла

Когда в 1990-е было сложно выживать, я ставил свой корабль на зимний отстой (так называется сезонная стоянка судов - прим. авт.) и уходил на Балтику на подмену. Зиму работал там, а весной, когда штатный экипаж приезжал отдохнувший, я возвращался на свой «ВН-32». Это было четыре года подряд.

По большому счету, жизнь-то у меня по борту прошла. Смотришь, девушки на пляже купаются и загорают, а ты вот здесь всегда, и не вырваться.

Корабль продавали в разные компании шесть разФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Дача у меня есть в Татарстане. После окончания училища я распределился как раз туда. Там женился, обжился, квартиру получил, купил домик с участком. Когда жена сошла на берег, она занималась им.

Когда продали корабль в Волгореченск, получилось, что я два года вообще дома не был. Супруга сказала: или разводимся, или ищи работу рядом с домом. Я поступил по-другому: просто забрал семью и перевез в Костромскую область к себе.

Я люблю свою работу, и, случись так, что пришлось бы снова начинать жить, я бы все равно здесь был.

«Снимай с рейса внуков, капитан»

У меня трое внуков. Пока маленькие были, охотно садились, катались, бегали по кораблю. Когда повзрослели, больше их не тянет сюда. Старшему уже семнадцать, среднему - двенадцать, младшему - восемь.

Вообще пассажирам запрещено находиться на нефтеналивном судне. Ну, это же мои дети, преемственность поколений, все дела. Откуда ей взяться, если не брать детей на флот?

Все под свою ответственность.

В Череповце было организовано КПП. Внуки Бабая не боялись, но боялись пожарников, которые устраивали проверки. Они прятались и в шифоньер, и под кровать, или просто в каюте сидели – не выходили. Один раз пришел человек с проверкой, ребята сидели-сидели где-то и выскочили. Он такой: «О, дети. Капитан, снимай с рейса детей». Говорю, что, мол, тогда их себе бери, я сейчас в рейс иду и бросить корабль не могу. Давай, говорю, так: напиши фразу: «Со слов капитана посторонних на борту не было». С него ответственность снималась, а на меня переходила. Мы тогда нашли компромисс.

Канцелярской крысой быть не хочу

Я буду на флоте до тех, пока будут силы. Работодатели сказали, что в рейс меня больше не пустят, шестьдесят пять лет все-таки… Михаил Федорович, говорят, ты у нас будешь капитан-наставник. А капитан-наставник – это стол в офисе, бумаги. Канцелярская крыса. Не хочу.

Здесь прошла вся моя жизнь. Когда я пришел, мне было 27 лет. Так просто бросить корабль, на котором выросли твои дети, а потом пришли сюда командирами – нелегко. Ох, нелегко.

Когда я уже спускалась в лодку по веревочной лестнице, вдруг спросила, глядя на капитана снизу вверх: хотели бы, чтобы судно назвали вашим именем?

Он засмущался, сказал, что такое бывает только после смерти и много обстоятельств должно совпасть и прочее, и прочее. Но было видно, как ему приятно. Наверное, каждый большой капитан хочет стать человеком-пароходом.