Четверо костромичей лишились денег из-за мошенников, которые продавали игровую приставку, просили помощи и представлялись чиновниками

За сутки костромская полиция получила четыре заявления от местных жителей, которые пострадали от общения с мошенниками.

Сначала 19-летний молодой человек хотел купить через интернет-магазин игровую приставку. Парень предоплатил 15 тысяч рублей, после чего лжепродавцы перестали выходить с ним на связь.

Житель Буя оказался более наивным, и перевел незнакомцам 19 тысяч рублей. В соцсетях ему пришло сообщение от «друга», который просил в долг. Отзывчивый приятель думал недолго, и отправил сумму на счет злоумышленникам.

Еще двое костромичей попали в ловушку мошенников, которые представлялись руководителями государственных структур. Вместе они лишились 30 тысяч рублей.

– В настоящее время по каждому факту противоправного деяния возбуждено уголовное дело, – сообщили в УМВД России по Костромской области.