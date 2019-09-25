2019-09-25T18:08:24+03:00
Кострома

Четверо костромичей лишились денег из-за мошенников, которые продавали игровую приставку, просили помощи и представлялись чиновниками

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Екатерина РЯБЦЕВА
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Парень предоплатил 15 тысяч рублей/ФОТО: Станислав НадалинскийПарень предоплатил 15 тысяч рублей/ФОТО: Станислав Надалинский
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За сутки костромская полиция получила четыре заявления от местных жителей, которые пострадали от общения с мошенниками.

Сначала 19-летний молодой человек хотел купить через интернет-магазин игровую приставку. Парень предоплатил 15 тысяч рублей, после чего лжепродавцы перестали выходить с ним на связь.

Житель Буя оказался более наивным, и перевел незнакомцам 19 тысяч рублей. В соцсетях ему пришло сообщение от «друга», который просил в долг. Отзывчивый приятель думал недолго, и отправил сумму на счет злоумышленникам.

Еще двое костромичей попали в ловушку мошенников, которые представлялись руководителями государственных структур. Вместе они лишились 30 тысяч рублей.

– В настоящее время по каждому факту противоправного деяния возбуждено уголовное дело, – сообщили в УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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