Костромичка хотела вылечить сына от наркомании с помощью потусторонних сил и лишилась 800 тысяч рублей

62-летняя жительница Костромы решила избавить своего сына от наркомании. Она увидела по телевизору рекламу услуг экстрасенсов и позвонила по указанному номеру.

На другом конце провода доверчивой женщине сказали, что ей срочно нужно почистить карму и дистанционно вылечить физические заболевания. Про снятие порчи с сына тоже не забыли.

Такие «эффективные» услуги конечно же оказались не бесплатными. Целый месяц пенсионерка отправляла мошенникам деньги. В общей сложности сумма оказалась огромная – более 300 тысяч рублей.

Через две недели после окончания лечения маги снова позвонили своей клиентке и сказали, что они неправильно оказали магическую помощь, и ей должны выплатить компенсацию. Для получения денег нужно всего лишь оплатить комиссию банка и другие пошлины, а это еще полмиллиона рублей.

Когда женщина почуяла неладное, то обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

– Сотрудники УМВД России по Костромской области обращают внимание жителей региона на необходимость быть бдительными, не доверять решение своих проблем некомпетентным специалистам и тем более потусторонним силам, – сообщили в ведомстве.