Диспансеризация на выезде

ГЛАВНОЕ - РЕГУЛЯРНО

Совсем недавно две бригады специалистов Ростовской центральной районной больницы проводили диспансеризацию населения в поселке Семибратово. В мобильном фельдшерско-акушерском пункте пациентов принимали врач-терапевт и акушер-гинеколог. За 30 минут все желающие смогли получить полный перечень услуг, входящих в первый этап диспансеризации.

- Одна из задач национального проекта «Демография» - увеличение продолжительности здоровой жизни, а регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации имеет решающее значение для своевременного выявления и предотвращения заболеваний, - подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. - Проведение диспансеризации на выезде - это новое направление работы в нашем регионе. Мобильные бригады обследуют население по месту жительства, что делает медицинскую помощь более доступной. Департамент будет организовывать эту работу во всех районах области.

Планируется, что в этом году диспансеризацию в мобильных и стационарных пунктах смогут пройти 204 тысячи взрослых жителей региона.

ПРОЙДИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

По субботам в Ростовской районной больнице - акция «Пройди диспансеризацию за один день!». В рамках акции пациенты могут пройти обследование за максимально короткое время. Для этого в поликлинике создан так называемый «зеленый коридор»: все специалисты принимают в одном месте, и человеку не требуется искать нужные кабинеты в разных концах здания.

При этом жители Ростова получают весь перечень услуг, входящих в первый этап диспансеризации.

- Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти, - отметил Сергей Давлетов. - В их числе - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и бронхолегочные заболевания.

Предусмотрено, что начиная с 18 лет жители Ярославской области, могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и раз в 3 года - диспансеризацию. Граждане старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно. Для записи требуются только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, получать талоны и стоять в очереди не нужно.

В ближайшее время Ростовская районная больница планирует организовать диспансеризацию на выезде и продолжить проводить обследования по субботам.

ДОСТАВЯТ ПРЯМО К БОЛЬНИЦЕ

Чтобы люди в возрасте имели возможность проверить свое здоровье, сельских жителей региона старше 65 лет на медосмотры доставляют бесплатно.

Всего в Ярославской области такую возможность получили более 44 тысяч сельских жителей. В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», являющегося частью нацпроекта «Демография», для сельских учреждений соцобслуживания населения было приобретено 16 автобусов. С их помощью и осуществляется бесплатная транспортировка жителей из небольших населенных пунктов в больницы для диспансеризации. В пути их сопровождают социальные работники.

Так, в Некрасовском районе раз в неделю автомобиль с социальным работником будет приезжать в определенные планом населенные пункты и доставлять пожилых людей в больницу, а по окончании медицинского осмотра - увозить домой. Такая же работа будет осуществляться и в остальных районах региона.