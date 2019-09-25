Дмитрий Миронов: «Жители региона должны иметь возможность получить медицинскую помощь рядом с домом»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

- Мы должны были сохранить для жителей возможность получить медицинскую помощь недалеко от дома. Такую задачу - обеспечить доступность первичного звена - ставит перед нами Президент России.

Столичные медики приехали в район

С начала сентября в рамках проекта «Мобильная медицина» в регионе работает сводный отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). За месяц лучшие специалисты-медики побывают во всех муниципальных районах области. Реализация проекта стала возможна благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Миронова с Министерством здравоохранения РФ и руководством ФМБА.

Специалисты уже осмотрели жителей Переславского, Ростовского, Борисоглебского, Ярославского, Гаврилов-Ямского районов, посетили поселок Бурмакино, а впереди у них Пошехонье, Любим, Борок, Мышкин, Брейтово, село Покровское, Ильинское, Большое Село.

С жителями отдаленных районов региона работают 40 столичных специалистов самого разного профиля: кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог и другие. Пациентам делают ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной и предстательной желез, ФЛГ, маммографию, проводят анализы, в том числе на биохимию и онкомаркеры. Кроме того, в этом году в отряд включена детская бригада, в составе которой - педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, отоларинголог.

Два года назад врачи ФМБА провели в регионе более 12 тысяч диагностических исследований и почти 5 тысяч лабораторных. Высококвалифицированную помощь получили около 7 тысяч человек. Специалисты выявили 276 заболеваний.По результатам осмотров 82 человека госпитализированы, 116 пациентов были приглашены на лечение в федеральные клиники.

В этом году объем медицинских услуг, который будет оказан жителям региона, не уменьшится.

- Выездные комплексы ничуть не уступают стационарной медицине, - отметил главный врач сводного отряда ФМБА России Константин Агапов. - Все новейшее оборудование помещено на шасси. Мы работаем в труднодоступных районах и приближаем медицину к людям.

Помогла «Волна здоровья»

Теплоход с ведущими врачами страны прибыл на помощь детямФото: Роман РЫЖИКОВ

В начале осени Рыбинск принял участие во всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья», которую организует благотворительный фонд «Лига здоровья нации» с использованием гранта Президента Российской Федерации.

На борту теплохода «Василий Чапаев» и площадках Рыбинска работали специалисты самой высокой квалификации из 11 ведущих научно-медицинских центров страны.

- Врачи бесплатно осматривали детей с серьезными патологиями, консультировали наших медиков, чтобы помочь установить точный диагноз и при необходимости дать пациентам направления на лечение в крупнейшие федеральные клиники, - отметил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

Списки участников акции «Волна здоровья» были подготовлены заранее. На осмотр были направлены 160 детей с различными патологиями и 46 женщин с гинекологическими заболеваниями.

В рамках акции «Волна здоровья» в Рыбинске также был представлен проект «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся», в ходе которого врачи осмотрели рыбинских школьников.

Предупредить - легче

Но гораздо легче, чем лечить запущенные случаи, - выявить и предупредить развитие заболевания на ранних стадиях. Именно поэтому в регионе продолжается реализация информационно-профилактического проекта «Здоровая Ярославия», ориентированного на решение задач, обозначенных в национальном проекте «Здравоохранение».

Проект был разработан Общественной палатой региона совместно с департаментом здравоохранения и фармации и реализуется с 2017 года специалистами областного клинического госпиталя ветеранов войн. В 2019-м акцент сделан на обследование жителей малых поселений региона.

В рамках проекта врачи выезжают в деревни и села области и обследуют людей по 12 показателям, выявляя основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний дыхательных путей, а также рассказывают о правилах здорового образа жизни. За несколько лет углубленное медицинское обследование уже прошли 12 тысяч жителей региона. В плане на 2019 год - осмотр еще около двух тысяч человек.

План выездов составлен заранее и охватывает 6 муниципальных районов области, 30 деревень и сел. В этом году проект начал работу в Любимском районе, в котором врачи посетили 8 населенных пунктов. На сегодняшний день уже обследованы жители 19 сел и деревень четырех муниципальных районов: Любимского, Даниловского, Первомайского и Большесельского. На очереди - Ростовский и Тутаевский муниципальные районы.

ФАП стационарный и на колесах

В регионе становится больше мобильных ФАПов, клиентами которых становятся тысячи человек

- В 2019 году сдаем в регионе шесть стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретаем четыре передвижных для Пречистенской, Некрасовской, Любимской, Даниловской больниц. За 5 лет мы увеличили количество мобильных медицинских комплексов в 4 раза. Кроме фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленные районы области выезжают флюорографы и мобильный диагностический комплекс, - написал глава региона на своей странице в фейсбуке.

Один из шести стационарных ФАПов открыли в Заозерье, отдаленном селе Угличского района, откуда до районной больницы около 40 минут езды на автомобиле.

В новом ФАПе площадью 107 квадратных метров смогут получить медицинскую помощь жители 14 населенных пунктов Угличского района - свыше 500 человек, более 60 из которых - дети.

Стационарный модульный фельдшерско-акушерский пункт - это конструкция, которая возводится буквально за несколько недель. Она подобна термосу - хорошо сохраняет тепло, поэтому в здании даже в сильные морозы тепло и комфортно и фельдшерам, и пациентам. Кроме того, предусмотрена доступная среда для маломобильных групп населения, а территория вокруг ФАПов благоустроена. Срок эксплуатации такого здания - минимум 20 лет, стоимость - в среднем 7 - 8 миллионов рублей.

- Наша задача не просто возвести как можно больше модульных пунктов, а найти специалистов, которые будут здесь работать, - сказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. - Подчеркну: везде вопрос решен, то есть все ФАПы готовы принимать пациентов сразу после открытия.

В настоящее время на территории Ярославской области открыто более 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект «Здравоохранение», основная задача: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную помощь.

Обновляется оборудование детских больниц региона

На закупку современного оборудования для 10 детских больниц региона направят 106 миллионов рублей.

10 медицинских детских учреждений региона получат самое современное оборудованиеФото: Правительство Ярославской области

На эти деньги будет закуплено 39 единиц оборудования и проведена подготовка помещений для установки нового магнитно-резонансного томографа в областной детской клинической больнице. Кроме того, здесь для комфорта маленьких пациентов в консультативно-диагностическом центре оборудована специальная игровая зона, а для мам с грудными детьми - место для кормления.

- Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, создание комфортных условий для пребывания пациентов и работы персонала - в числе приоритетных направлений развития здравоохранения региона, - подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Обновление оборудования, которое проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», позволит улучшить качество диагностики и даст возможность врачам своевременно выявлять заболевания.

Новое оборудование - дефибрилляторы, аппараты для измерения внутриглазного давления, бинокулярные офтальмоскопы, электрокардиографы, ЛОР-комбайн и многое другое - получат больницы и поликлиники Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, Мышкина, Ростова и Тутаева.

В настоящее время проводятся закупочные процедуры и заключаются контракты на поставку.

В областную больницу поступило новое оборудование общей стоимостью более 90 миллионов рублей

Оборудование приобретено благодаря нацпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Новый нейронавигатор позволяет проводить малоинвазивные высокотехнологичные операции на головном мозге.Фото: Правительство Ярославской области

Новый нейронавигатор позволяет проводить малоинвазивные высокотехнологичные операции на головном мозге. Такой подход позволяет сократить срок реабилитации пациентов с 30 до 20 дней и спасти их от инвалидности. До конца года лечебное учреждение получит еще один современный медицинский аппарат ангиограф - своего рода рентген для сосудов, очень важный инструмент диагностики при инфаркте.

Новый ангиограф станет третьим в больнице и будет применяться для исследований в экстренных ситуациях, позволяя проводить более 6000 диагностик ежегодно. Это более чем вдвое превышает возможности существующего, используемого в тех же целях. Аппарат будет установлен в специальном помещении, где в настоящий момент идет ремонт.

Введение в строй дополнительного ангиографа поможет сосредоточить весь поток пациентов с острой сердечной патологией в одном учреждении. Для этого в 2020-м в областной больнице планируется открыть дополнительно 30 кардиологических коек.

Плюс 16 «скорых»

До конца года за счет федерального бюджета для Ярославской области будет закуплено 16 машин скорой помощи.

Новая техника поступит в муниципальные образования до конца года.

- Социальный автопарк также обновляется за счет средств областного бюджета. Что касается «скорых», с 2016 года удалось на четверть обновить автопарк неотложек. Кроме того, работаем над увеличением возможностей мобильной медицины. До конца года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получим еще четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта и два флюорографа. Все это помогает облегчить жизнь людям в отдаленных населенных пунктах: врачи и лаборанты приезжают прямо к пациентам, а школьники без труда добираются на уроки. Заботу о создании комфортных условий проживания в любой точке региона считаю нашей прямой обязанностью, - отметил глава региона Дмитрий Миронов.