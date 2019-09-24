Два триколора

Известно, что в современном мире народная (или общественная) дипломатия играет весьма важную роль, содействуя укреплению симпатий между народами и тем самым обеспечивая доверие и взаимопонимание между государствами. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал возрастающую роль народной дипломатии в упрочении мира и международной безопасности, развитии дружественных связей между странами и народами.

Развитие межкультурного диалога между народами, проживающими в регионе, является одним из важнейших направлений в реализации областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 - 2020 годы. Гармоничное сочетание интересов различных этнокультурных сообществ позволяет поддерживать в регионе межэтнический мир и согласие, благотворно влияет на общее состояние социально-экономической ситуации в области.

Вечер был посвящен Дню независимости Армении и юбилею Шарля Азнавура

Ярким примером укрепления межнационального диалога стал праздник, который провела в государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова армянская диаспора Ярославской области, пригласившая на него множество гостей.

О статусе мероприятия говорил хотя бы тот факт, что на него прибыли Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян и председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и City of Smiles/«Город улыбок» Анна Акопян. Между прочим, первая леди Армении, супруга премьер-министра страны.

О причинах визита нам рассказал Вардан Тоганян.

- Во-первых, даже с формальной точки зрения, с 2008 года Ярославскую область и Армавирскую область Республики Армения связывает соглашение о гуманитарных и торгово-экономических связях. Это частица большого армяно-российского взаимодействия. Отмечу, что мы находимся в общем евразийском пространстве и очень большое внимание уделяем децентрализованному сотрудничеству - торгово-экономическим связям между регионами и субъектами предпринимательской деятельности, нашими общинами. Для этого существует очень хорошая основа, многолетние связи между предприятиями наших стран. В первую очередь речь идет о таких направлениях, как энергетическое машиностроение, сельское хозяйство, туризм. Цель - дальнейшее развитие этих взаимоотношений. А крепкая и достойная армянская община в Ярославской области - это еще один хороший связующий мост между Арменией и вашим регионом.

Добавим, что в прошлом году губернатор Дмитрий Миронов вместе с представителями деловых кругов региона побывал в посольстве Армении. На этот раз посол был принят губернатором в Ярославле.

По словам посла, впервые за историю современной Армении День ее независимости отметили в России за пределами Москвы, сделав центром праздника Ярославль и театр им. Волкова.

Председатель совета ЯРО Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев поздравляет почетного консула Армении Ванга Хачатряна. На картине - переславский пейзаж

- Мне очень импонирует идея праздника, который посвящен и Дню независимости, и памяти Шарля Азнавура - выдающегося французского шансонье, который при этом всегда оставался армянином. Душой, творчеством, своей жизнью и благотворительностью он всегда был связан с Арменией, - говорит Вардан Тоганян. - Мы - маленькая страна, но у нас глобальный народ. Так сложилась наша судьба - еще с древности, со времен Великой Армении, - что армяне живут по всему миру. Тем более - в России, где для армян существуют все возможности сохранять свой язык, культуру и национальную идентичность. Видимо, наша генетика такова, что, даже будучи достойными гражданами другой страны, наши соотечественники умеют сохранять незыблемую связь со своей культурой и родиной, оставаться теми, кто они есть. Этому не могут помешать ни века, ни расстояния.

Высоко оценили праздник и его гости, представлявшие не только власти области и города, муниципальные образования региона, но и общественные организации, в том числе национально-культурные.

- Сегодняшний праздник, организованный армянской общиной, - большое культурное событие для всех нас, для всех ярославцев. Это лишний раз дает возможность привлечь внимание к национальной проблематике, к диалогу культур, - сказал нам председатель совета ЯРО Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. - Несмотря на то что Ярославская область - это исконно русский регион с абсолютным преобладанием русских людей, здесь представлены более 150 этносов и народов. Представители разных национальностей в мире сосуществуют с коренным населением и вносят свой вклад в культурное и социально-экономическое развитие региона. Любое подобное мероприятие - армянское, киргизское, чеченское и т.д. - мы считаем важным и полезным, поскольку оно помогает коренным жителям понять и принять культуру и традиции других народов. Через такие мероприятия выстраивается диалог между странами, регионами и людьми. Такая «народная дипломатия» очень важна для развитий взаимоотношений - от государственных до человеческих!

Сложно ли было организовать такое масштабное мероприятие, в котором задействованы Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под руководством главного дирижера, народного артиста России Мурада Аннамамедова; французская певица армянского происхождения Ankinée, исполняющая легендарные хиты Шарля Азнавура совместно с российским джаз-квартетом Платона Газелереди? На этот вопрос нам ответил житель Переславля-Залесского, почетный консул Республики Армения в Ярославской области Ваагн Хачатрян:

- Совсем несложно. Нужны были только большое желание и хорошая команда. Все это у меня было, поэтому и мероприятие удалось. У нас очень большая община, примерно 15 тысяч человек. Среди ярославских армян есть и, что называется, простые, и очень успешные, известные люди. Но для каждого Россия - вторая родина, и мы вносим свою лепту в развитие региона и нашей страны.

- Вы позвали очень много гостей, в том числе представителей других диаспор…

- Такие мероприятия всегда объединяют, помогают укреплять дружеские отношения между людьми и народами. Тем более что мы живем в многонациональной стране - Российской Федерации. И мы намеренно выбрали такой формат - концерт, общение через достояние мировой культуры, в основе которого чувствуются наши национальные корни. Надеемся, что этот пример вдохновит наших друзей и коллег и подобные праздники будут продолжаться на Ярославской земле.

Сказано

«Приятно осознавать, что армянской общине в Ярославле удалось как сохранить свою национальную идентичность, так и успешно интегрироваться в жизнь города и области. Рада была узнать, что у нас здесь такая активная община! Действуют церковь Сурб Геворг (Святой Георгий. - Ред.), армянская воскресная школа, молодежная организация, танцевальная группа и даже две футбольные команды - «Арарат» и «Арцах». Хочу поблагодарить наших российских друзей за теплое и искреннее отношение к армянской общине, которая на протяжении долгих лет является неотъемлемой частью Ярославской области».

Анна Акопян, первая леди Армении