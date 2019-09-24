Ипотека под 5% и материнский капитал: как совместить обе программы?

Почти половина - 48% - ярославских семей, которые получили материнский капитал, до сих пор его не использовали. Между тем, в 2019 году сумма материнского капитала составила уже 453026 рублей. Этих средств вполне хватило бы, чтобы оформить ипотеку.

О том, как как использовать материнский капитал для покупки квартиры и могут ли получить программу помощи матери-одиночки, нам рассказал Михаил Кирпичников – специалист компании «Талан-Ярославль».

- Михаил, кто может пользоваться материнским капиталом для получения ипотеки?

- Такая возможность есть у всех – это и обычные семьи, и матери-одиночки, и даже те, кто не состоит в официальном браке! Главное — оформить материнский капитал в пенсионном фонде и с готовыми документами прийти к застройщику.

- Как именно можно использовать материнский капитал при приобретении жилья?

- Первоначальный взнос или частичное погашение ипотечного кредита — это реальная практика. Главное — найти банк, который согласится использовать материнский капитал в таких целях. Обычно первоначальный взнос составляет примерно 15-20% от стоимости жилья. Если вы хотите купить квартиру за 2 миллиона, то первоначальный взнос будет примерно 300 000 — 400 000 рублей, а значит, материнский капитал полностью его покроет!

- Какие еще есть программы поддержки молодых семей?

- «Молодая семья» - отличная программа для молодых родителей. Ее суть проста: снижение уровня ипотечной ставки до 5%* для семей, где с начала 2018 года родился второй ребенок.

- Можно ли объединить материнский капитал и программу для молодых родителей?

- Да, ряд банков-партнеров позволяют использовать одновременно сниженную ставку по госпрограмме и материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.

- «Вторичка» или новостройка? Что посоветуете приобретать?

- Это вопрос, который задает себе каждый, кто собирается покупать квартиру в Ярославле. Первый вариант – «заезжай и живи», но с ипотекой придется попотеть. Выбрали второй вариант? С ипотекой не будет проблем, если вы обратитесь к застройщику. В таком случае менеджер компании сам займется оформлением вашей ипотеки! Застройщик поможет оформить ипотеку без лишней волокиты. Это сэкономит ваше время.

Что можно приобрести за счет ипотечного кредита?

Специалист компании «Талан-Ярославль» Михаил Кирпичников

Идеальный пример новостройки — жилой дом «Богатырь» в микрорайоне «Яблоневый посад» в Ярославле

Город в городе — это о «Богатыре»:

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*Условия банка ВТБ на ипотечные кредиты в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. Недвижимость и целевое использование кредита должны соответствовать требованиям, отраженным в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711. Генеральная лицензия Банка России №1000