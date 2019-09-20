2019-09-20T11:26:16+03:00
Общество

Прокуратура ставит точку в «домофонной войне» в Брагине

Кажется, конфликт в ближайшее время будет закрыт при участии органов прокуратуры
Лев Абрамов
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Прокуратура Дзержинского района Ярославля разобралась в ситуацииПрокуратура Дзержинского района Ярославля разобралась в ситуацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле идет «домофонная война», в которой поневоле пришлось участвовать жителям Брагина. Но, кажется, конфликт в ближайшее время будет закрыт при участии органов прокуратуры.

Напомним, что очередной конфликт развязали ЯрОблЕИРЦ и компания ООО «Безопасный город», которая пытается зайти на рынок домофонных услуг. Представители домофонных компаний говорят:

- Работу с жителями они не проводят, голосований не организуют, документов, которые могут обосновать их претензии на деньги жителей, предъявить не могут. У них есть другое «конкурентное» преимущество - сговорчивость руководства ЯрОблЕИРЦ, которые просто на основании честных слов сотрудников «Безопасного города» включили платеж компании в единую квитанцию по ЖКХ.

Жители района возмутились ситуацией, когда их принуждают оплачивать услуги непонятной организации. На контролирующие органы посыпались многочисленные жалобы. Всего было написано и отправлено больше тысячи жалоб и заявлений в жилищную инспекцию, прокуратуру, УФАС и Роспотребнадзор.

В ответ на жалобы жителей на домах Дзержинского района совершенно случайно начали появляться листовки от «администрации», в которых сообщалась информация, порочащая честь домофонных компаний, ранее обслуживавших МКД.

В ситуации очень быстро разобрались, и глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова в программе «Вести. Ярославль» пояснила:

- На подъездах наших многоквартирных домов появились объявления, подписанные администрацией. Однако, смею уверить, что территориальная администрация Дзержинского района к появлению объявлений отношения не имеет… Платить нужно лицу, с которым у вас заключен договор.

Таким образом, есть недовольство жителей, есть внимание со стороны администрации, есть требования обслуживающих МКД домофонных компаний на одной чаше весов. На другой же стороне - руководство ЯрОблЕИРЦ и ими предложенные услуги сторонних организаций.

В результате прокуратура Дзержинского района Ярославля разобралась в ситуации и вынесла представление, в котором говорится, что строка «Домофон» внесена в квитанцию ЖКХ незаконно.

Обслуживание домофона в соответствии с п. 2 ст. 155 ЖК РФ не является коммунальной услугой, домофонное оборудование не относится к общедомовому имуществу. В связи с изложенным включение в единый платежный документ стоимости услуг по оплате домофона не соответствует требованиям законодательства.

Прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля в адрес АО «ЯрОблЕИРЦ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства. Аналогичная проверка начата по отношению должностных лиц ООО «Безопасный город» по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по факту совершения покушения на преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в органы внутренних дел для проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Надеемся, что теперь точка в конфликте будет поставлена. Незаконные платежи по единой квитанции отменят, ошибочные оплаты вернут, законные домофонные компании по-прежнему будут качественно обслуживать оборудование на подъездах. Ну а жители и дальше сами смогут определять обслуживающие компании, с которыми они хотят сотрудничать, и их дома станут по-настоящему безопасными и комфортными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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