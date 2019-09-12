Рыцарь детского стола

Ярославский колледж индустрии питания готовится принять первых студентов–предпенсионеров. Записывающиеся на курс рассказывали «КП» о том, что они не боятся пробовать себя в новом деле и не желают всю жизнь сидеть на одном месте. Вот, например...

Елене Лавровой 53 года. Муж, двое детей, двое внуков и огромное желание проявить себя. Всю жизнь управляла магазинами - от отдельных павильонов до развитых сетей. Время шло, правила игры и темпы становились жестче. Словом, Елена оставила бизнес и устроилась в детский сад кладовщиком. Тоже интересно, но мало простора для творчества. А тут как раз объявление: в рамках правительственной программы WorldSkills Russia местный колледж учит на поваров.

По окончании учебы выпускники получат свидетельство государственного образца и скилс-паспорт - новый, но уже признанный на российском рынке труда документ.

- Мы были очень рады, когда Елена Юрьевна рассказала о том, что хочет переквалифицироваться в повара, – говорит заместитель заведующего детским садом «Ивушка» Ольга Хохлова. – У нас особенное отношение к детскому питанию, поэтому нам важно, чтобы им занимался увлеченный человек.

Да - Елена человек увлеченный: посещала кулинарные курсы, изучала тонкости диетического питания… И вот решила сделать хобби профессией - записалась в группу для обучения по компетенции «Поварское дело». С ней за парту сядут еще девять студентов.

В 53 года Елена решила освоить профессию повара, чтобы в детском саду дети были в восторге от ее блюд.Фото: Роман РЫЖИКОВ

- Мы используем все средства для информирования населения о возможности получить профессиональную переподготовку, - говорит руководитель ресурсного центра Ярославского колледжа индустрии питания Екатерина Абрамова. - Набор в группы проходит в свободной форме. Основные условия для зачисления на обучение – предпенсионный возраст и, конечно, желание узнать что-то новое и освоить еще одну профессию. В любом возрасте надо стремиться делать открытия!

Учиться студенты будут бесплатно, по вечерам, два-три раза в неделю. Им предстоит постигать теорию и - главное - практику под руководством высококвалифицированными преподавателями и мастерами, новые знакомства и впечатления. Закончится обучение экзаменом. Те, кто сумеет продемонстрировать полученные знания, то есть вкусно и сытно накормить экзаменационную комиссию, станут поварами третьего разряда.

В 53 года Елена решила освоить профессию повара, чтобы в детском саду дети были в восторге от ее блюд.Фото: Роман РЫЖИКОВ

СПРАВКА «КП»

Почти все регионы страны включились в специальную федеральную программу профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Программа реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках страны. Обучение проходит бесплатно. В этом году участвовать в программе могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

Программа предусматривает возможность выбора из 119 компетенций.Выбрать одну из них и зарегистрироваться на обучение можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Пройти обучение может любой, которому до пенсии осталось 5 и менее лет.