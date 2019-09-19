«Мы ценим ЯНОС, а ЯНОС ценит нас!»

- Александр Степанович, насколько давно на вашем предприятии существует профсоюзная организация?

- Профсоюз у нас возник раньше, чем вошло в эксплуатацию предприятие. Дело в том, что профсоюзная организация была создана ещё в пятидесятых годах прошлого века из числа специалистов, приехавших на строительство Ново-Ярославского НПЗ. Заботу о первопроходцах взял на себя и созданный в 1960 году заводской комитет, главной задачей которого в то время было создание более или менее нормальных бытовых условий для заводчан. К пуску завода в 1961 году в профсоюзной организации состояли уже 1650 человек. Сейчас мы объединяем более 5 000 сотрудников завода, членов дочерних профорганизий и пенсионеров, состоящих на учете в Совете ветеранов.

- Какие изменения происходили в работе профсоюза в последние десятилетия?

- Оставившие отпечаток изменения происходили в 2010-11 годах, когда проводилась реструктуризация предприятия, а часть функционала выводилась на аутсорсинг – в создаваемые отдельные предприятия. В результате резко упала численность членов заводской профорганизации. Мы старались создавать новые первички в тех организациях, куда переходили наши сотрудники. Было очень трудно.

Вообще мы пришли к выводу: когда дело касается моментов, связанных непосредственно с производством, аутсорсинговые практики показывают свою неэффективность. Во всяком случае, в нашей отрасли это именно так. Здорово, что Николай Владимирович Карпов - генеральный директор ЯНОСа проработал и согласовал данный вопрос с акционерами. Он вернул людей в штат предприятия на такие важные направления, как ремонтно-механическая служба, КИПиА, проектирование, транспорт. И отношение к вернувшимся подразделениям - соответствующее. Как к своим. Так, по просьбе профкома, людям, вернувшимся из аутсторсинговых структур, засчитывают предыдущий стаж, когда они там работали. Это позволяет сотрудникам пользоваться теми же положенными гарантиями, что и их коллегам, не покидавшим основное производство.

- Александр Степанович, что даёт современным предприятиям наличие профсоюзной организации? Почему ваше предприятие уделяет внимание развитию профсоюзного движения?

- Наличие реально действующей профсоюзной организации обеспечивает предприятию скоординированную, разностороннюю работу с персоналом. Причем не только в социальной сфере, а еще в области охраны труда и сохранения здоровья. Добавьте к этому содействие повышению профессионального мастерства, занятия физкультурой и спортом, адаптацию новых сотрудников, поддержку пенсионеров, культурно-массовую работу как с сотрудниками, так и с их детьми. Поэтому и происходит развитие профсоюзной организации на нашем предприятии.

- По каждому из перечисленных направлений работы можно привести конкретные примеры?

- Конечно, у нас их множество.

В частности, работа профсоюза обеспечивает нашим сотрудникам возможность заключения эффективного Коллективного договора с отнесением части затрат на себестоимость, а также заключения Соглашения по актуальным направлениям охраны труда, действия общественного института Уполномоченных по охране труда.

У нас работает комиссия по социальному страхованию, которая обеспечивает справедливое распределение между сотрудниками бесплатных путевок для оздоровления в санатории-профилактории «ЯНОС», активного отдыха, лечения в рамках добровольного медицинского страхования, приобретения лекарств, получения стоматологических услуг и протезирования.

Наши работники могут посещать на льготных условиях бассейн и тренажерный зал «Атланта», участвовать в заводской спартакиаде по 14 видам спорта, сдавать нормы ГТО.

Наш Молодежный совет разработал электронный гид-путеводитель по заводу, который помогает новым сотрудникам быстро освоиться на предприятии. Совет организует туристические слеты, молодежные заезды в санаторий-профилакторий «ЯНОС», научно-технические конференции. В сфере его внимания постоянно находятся жизнь молодых специалистов, патриотическая деятельность, посещение ветеранов, участие в массовых мероприятиях – от марша Бессмертного полка до празднования Масленицы.

Совету ветеранов предоставляются путевки в наш загородный оздоровительный комплекс «Березка» и санаторий-профилакторий «ЯНОС», для пенсионеров проводятся экскурсии, работает Академия долголетия, оказывается материальная помощь на приобретение лекарств.

Мы работаем и для детей наших сотрудников, организуем их отдых в каникулы. Профсоюз проводит Дни семейного отдыха во Дворце культуры «Нефтяник», в «КидБурге», сейчас предлагаем нашим членам профсоюза вместе с детьми посетить новый музей – шоу-макет «Золотое кольцо».

Как видите, все это самым непосредственным образом нацелено на повышение благосостояния, сохранение здоровья и семейного благополучия наших сотрудников.

- Приходится ли вам оказывать юридическую помощь членам профсоюза в плане трудовых отношений с работодателем?

- К чести завода, таких проблем у нас практически нет. Юридическая помощь связана скорее с вещами бытовыми - вопросами семейными, земельными, наследственными. На это вполне хватает двух консультаций в месяц. Видимо, сказывается фактор повышения грамотности наших профактивистов, а также развитие дистанционных онлайн-консультаций и качественная работа юридического отдела предприятия.

- Насколько близок профсоюз к рабочим?

Профсоюзный актив ЯНОСа

- Мы располагаемся на территории предприятия. К нам заходят и перед началом смены, и после нее. А в остальном… До того, как прийти на работу в профсоюз, я был оператором на технологической установке. Сейчас операторами работают мой брат и мой сын. В общем, легко понять, насколько близки мне ожидания рабочих.

- Как администрация предприятия выстраивает отношения с профсоюзом?

- Как социальное партнерство, определенное ТК РФ и шире! Могу сказать, что ЯНОС действует как социально ответственный работодатель, ставящий во главу угла человеческий ресурс.

Я считаю, что на предприятии сформировалась лучшая команда руководителей, которая эффективно выполняет бизнес-задачи и при этом ценит Человека труда и заботится о сохранении здоровья сотрудников. Отсюда и отношения с профсоюзом сложились замечательные!

- Существует ли и по каким направлениям идет сотрудничество с отраслевыми профсоюзными организациями и Объединением организаций профсоюзов Ярославской области?

- В первую очередь, это проведение турниров, семинаров с активом предприятий химической промышленности, участие в смотрах-конкурсах по охране труда, творческих мероприятиях, обучении профсоюзного актива и т.д. Кроме того, в этом сотрудничестве мы обеспечиваем заводчанам возможность участия в дисконтных программах, что позволяет более рационально использовать семейный бюджет. А вот политических акций мы избегаем – участие в них не нужно сотрудникам, если работодатель уважает их интересы и достойно оценивает труд.

- Как воспринимает трудовой коллектив предприятия деятельность профсоюза?

- Я полагаю, что уровень социальной поддержки и защиты трудовых прав очень важен работникам. Оценить его на ЯНОСе легче от обратного – т.е. посмотреть, а как у других, «за забором»? Нет качественной спецодежды, происходят нарушения трудовых прав, встречаются случаи задержки зарплаты и отсутствует её индексация (порой зарплата и вовсе «серая»!), нет программ сохранения здоровья, а то и вообще не существует соцпакета... Для нас это немыслимо и неприемлемо! Мы ценим свое предприятие, а предприятие ценит нас.