Ярославские энергетики завершают реконструкцию распределительных сетей в регионе

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» выполнил техническое перевооружение 111 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ в Ярославском, Переславском, Рыбинском и других районах Ярославской области. Это 80 % от запланированного объема реконструкции распределительных сетей в 2019 году.

В рамках работ по повышению надежности электроснабжения региона за восемь месяцев текущего года специалистами Ярэнерго установлено 13 новых трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ общей мощностью 1,637 МВА, реконструировано 6 ТП 10/0,4кВ общей мощностью 0,52 МВА, выполнен капитальный ремонт 233 ТП, проверены схемы электроснабжения на обеспечение необходимой категории надежности электроснабжения потребителей, увеличена пропускная способность сети. Все линии электропередачи смонтированы с применением высоконадежного самонесущего изолированного провода.

Фото: «Россети Центр Ярэнерго».

Максимальные объемы работ проводились в селах Сараево, Половецкое, Нила Переславского района, Ременье, Мхи, Панфилово Рыбинского района, Прусово Ярославского района и городе Ярославле.

Ежегодное выполнение плана программы реконструкции позволит снизить эксплуатационные затраты, повысить надежность работы энергооборудования и обеспечить более качественный уровень электроснабжения потребителей Ярославской области.