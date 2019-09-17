2019-09-17T19:09:28+03:00
Кострома

Жители Костромы рассказали, что живут в безопасном городе

Опубликован рейтинг городов России, составленный на основе опросов населения
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Кострома в рейтинге из 200 городов расположилась на 56 месте.Кострома в рейтинге из 200 городов расположилась на 56 месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Опубликован рейтинг городов России по уровню безопасности, составленный на основе опроса местных жителей. Костромичи высоко оценили уровень безопасность в областной столице – Кострома в списке из 200 городов расположилась на 56 месте.

Рейтинг 200 российских городов по уровню безопасности составили специалисты сайта Domofond.ru.

Участие в ежегодном опросе приняли более 90 тысяч человек, которым по десятибалльной шкале предстояло оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток», где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Средняя по стране оценка составила 6,8 балла. Самым безопасным был признан город Ейск Краснодарского края (8,6 баллов), наименее безопасным – город Шахты Ростовской области (4,5 балла).

Город Кострома по итогам опроса набрал 7 баллов, заняв в рейтинге 56 место (в прошлом году областная столица набрала на полбалла меньше). Соседние Иваново и Ярославль оказались в рейтинге ниже, заняв 87 и 161 места соответственно.

Высокое место Костромы в рейтинге связано с эффективной работой правоохранительных органов региона, которая проводится в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти. Отметим, что по итогам первой половины 2019 года в Костромской области на 17% снизилось число преступлений, направленных против жизни и здоровья человека. Проводится постоянная работа по обеспечению надлежащего общественного порядка и безопасности.

Губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым поставлена задача по активному внедрению и развитию на территории региона аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». К данной системе в областном центре подключено более 240 цифровых камер – это места массового пребывания граждан, объекты жилой застройки, торговли, здравоохранения, религиозные, общеобразовательные организации, объекты спорта и транспортной инфраструктуры.

Комплекс «Безопасный город» позволяет правоохранительным органам и операторам системы-112 в режиме онлайн получать всю необходимую информацию с камер видеонаблюдения. За 2018 год с использованием камер видеонаблюдения, установленных на территории областного центра, пресечено 228 правонарушений (в 2017 году – только 13).

ИСТОЧНИК KP.RU

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