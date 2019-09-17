2019-09-17T18:09:18+03:00
Кострома

Врач из Костромы предложил будущему солдату заплатить 170 тысяч рублей и не ходить в армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек принес врачу только 70 тысяч рублей, и договорился, что позже отдаст остальноеМолодой человек принес врачу только 70 тысяч рублей, и договорился, что позже отдаст остальноеФото: СУ СКР по Костромской области
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В Костромской области врач-дерматовенеролог осматривал молодых людей, которых призывали на военную службу.

В июле-августе 2019 года он предложил жителю Костромы принести взятку в 170 тысяч рублей, а взамен хотел оформить фиктивные медицинские документы. В документах врач пообещал указать, что будущий солдат имеет заболевание и не может проходить срочную службу.

9 августа дерматовенеролог был на своей работе. Молодой человек принес ему 70 тысяч рублей и договорился, что оставшуюся часть принесет позже.

– По факту получения должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

В настоящий момент следователи собирают доказательную базу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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