Врач из Костромы предложил будущему солдату заплатить 170 тысяч рублей и не ходить в армию

В Костромской области врач-дерматовенеролог осматривал молодых людей, которых призывали на военную службу.

В июле-августе 2019 года он предложил жителю Костромы принести взятку в 170 тысяч рублей, а взамен хотел оформить фиктивные медицинские документы. В документах врач пообещал указать, что будущий солдат имеет заболевание и не может проходить срочную службу.

9 августа дерматовенеролог был на своей работе. Молодой человек принес ему 70 тысяч рублей и договорился, что оставшуюся часть принесет позже.

– По факту получения должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

В настоящий момент следователи собирают доказательную базу. Идет расследование.