Домофонное беззаконие в Брагино продолжается

И тут жителей района Брагино ждала неприятная новость — в квитанциях они снова увидели строку за домофон, причем у многих там значилась не только сумма в 35 рублей, но еще и долг за июль. Итого к оплате – 70 рублей.

Вот тебе и результат борьбы жителей за право решать судьбу своего дома!. Подробнее о ситуации мы уже писали в статье про «хозяев» района.

Напомним ее суть. В единую квитанцию по ЖКХ, выставляемую ЯрОблЕИРЦ ввели дополнительный платеж - «оплата за домофон». Получателем этой оплаты значилось ООО «Безопасный город». При этом домофон - это не свет, не газ, не отопление и не уборка. Он вообще не является общедомовой собственностью. Жители приобретали его за свои собственные средства и заключали договор на его обслуживание с компанией, которой доверяли. За смену домофонной компании никто не голосовал, про компанию «Безопасный город» большинство и не слышали, но в единой квитанции платеж появился...

В августе казалось, что достаточно указать на нарушение, чтобы «выгодоприобретатели» осознали свои ошибки, но не тут то было.

Жители Брагино возмущаются и требуют показать основания, на которых им в квитанции попала новая строка «за домофон», если их уже обслуживают законные компании.

ЯрОблЕИРЦ в лице своего главы дает понять: он вообще не в курсе, начисления как-то сами собой там появились.

В домофонных компаниях считают «Видимо, господин Белов думает, что такая стратегия — «ничего не знаю, я тут ни при чем» — поможет замолчать проблему, чтобы и в грязь лицом не ударить, и при незаконных денежках остаться. Очень удобная позиция — говорить, что про «Безопасный город» они ничего не слышали и договоров с ними не заключали, что начисления были ошибочными, а потом по-тихому вновь вставлять оплату за домофон в квитанцию.

Ведь со слов директора ЯрОблЕИРЦ получается, что кто-то пришел, попросил вставить еще одну строку в платежную квитанцию, и ее просто добавили. А потом также добавят еще какие-то компании, которые «доставляет» воду, свет, газ?.. Удобно! Зачем работать, если можно просто начислять деньги с мыслью, что в неразберихе кто-то да заплатит.»

Напомним, что за июль от жителей района Брагино в Жилищную инспекцию, прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу было направлено более 1000 заявлений на противоправные действия ЯрОблЕИРЦ.

После этого ЯрОблЕИРЦ обещал, что ошибочных начислений больше не будет. Получается, что пообещал, да ничего не сделал?

Интересно, что на 10 сентября квитанции разнесли только по части домов Брагино. Неужели так: ЯрОблЕИРЦ ввязался в «домофонную» историю, а со своими прямыми обязанностями — разносить квитанции — справиться не может. Более того, по слухам, некоторые жители получили и чужие квитанции – до 16 штук по одному адресу!

Вероятно, ООО «Безопасный город» ликует. Мнение представителей домофонных компаний, обслуживающих домофоны на сегодняшний день: «Домофоны они не обслуживали, с жителями договоры не заключали, работу по ремонту не проводили, зато счета выставлены в полном объеме. Выглядит как удобная схема для мошенничества. Тут главное не за качеством услуг следить, не за своим имиджем. Как гласит известное выражение, «наглость - второе счастье». Зачем работать, если можно просто наплевать на всех и на вся - начиная от обычных жителей и заканчивая всеми государственными надзорными органами по принципу «люби себя, наплюй на всех и в жизни ждет тебя успех».

Возможно, ЯрОблЕИРЦ и «Безопасный город» удовлетворены происходящим. А вот жители и законные домофонные компании смотрят на это и понимают, что ни за что не оставят ситуацию без внимания. Теперь это уже не вопрос ошибочных начислений. Это вопрос бескомпромиссной борьбы за будущее.

Жители Ярославля — небезропотны и небезответны , как считают некоторые. Ярославль — не кормушка для избранных. Здесь живут люди, которые хотят и будут определять своё будущее и будущее своих домов. И раз некоторые «опытные управленцы» этого не понимают, будут новые заявления по инстанциям, будут проверки по всем уровням. И по вопросам, связанным с домофонами, и по несвоевременному выставлению квитанций, и по прочим проблемным темам.

Нельзя не считаться с жителями. Правда и закон на их стороне!