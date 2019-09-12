В Ярославском государственном техническом университете открылся инновационный образовательный центр «ЯНОС-технологии»

12 сентября состоялось открытие нового образовательного центра «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

- Хочу отметить большую работу ПАО «Славнефть-ЯНОС», которое на деле участвует в подготовке кадров для нефтехимической отрасли, - сказал губернатор Дмитрий Миронов. - Год назад в лицее №86 был открыт инженерный «ЯНОС-класс». Сегодня политика предприятия получила продолжение в открытии этого образовательного центра. Уверен, что его создание послужит делу подготовки молодых специалистов, поможет им не только получить новые знания, но и определить свою дальнейшую профессиональную карьеру. Внедрение дуального образования приносит хорошие плоды. Не случайно выпускники университета считают престижным получить работу на предприятии «Славнефть-ЯНОС».

Фото: Правительство Ярославской области.

Кроме студентов ЯГТУ здесь также смогут заниматься учащиеся Ярославского промышленно-экономического колледжа и инженерных ЯНОС-классов лицея №86 – учебных заведений, задействованных в единой системе целевой подготовки кадров для ЯНОСа.Новый образовательный центр создан в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ПАО «Славнефть-ЯНОС» и предназначен для повышения качества подготовки кадров для ведущего предприятия региона.

Центр «ЯНОС-технологии» включает в себя компьютерно-тренажерный класс с современным программным обеспечением, позволяющим моделировать действующие системы управления технологическими процессами в ПАО «Славнефть-ЯНОС»; учебную аудиторию с демонстрационными стендами и макетами для изучения применяемых на производстве оборудования и технологий; а также химическую лабораторию, оснащенную приборами для исследования свойств нефтепродуктов. В комплексный проект входит также рекреационная зона, где студенты могут готовиться к лекциям, общаться и проводить свободное время.

Фото: Правительство Ярославской области.

Практико-ориентированная (дуальная) подготовка инженерных кадров – основное направление развития профессионального образования. Новое учебное оборудование центра «ЯНОС-технологии» ЯГТУ позволит повысить эффективность подготовки молодых специалистов, максимально вооружить их практическими знаниями и навыками, адаптировать научную, исследовательскую деятельность к решению задач реального производства.- Мы уделяем большое внимание развитию кадрового потенциала предприятия. С 2008 года на базе ЯГТУ действует программа целевой подготовки кадров для ПАО «Славнефть-ЯНОС», по которой прошли обучение более 100 выпускников ЯГТУ. Большинство из них сегодня работают на ЯНОСе, - отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.