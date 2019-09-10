В Ивановской области мелкий воришка получил четыре месяца строгача за бездумные танцы на граблях

42-летний житель Вичуги получил то, за что так долго боролся. Ближайшие четыре месяца он проведет в колонии строгого режима.

Пьяный мужчина украл в поселковом магазине бутылку дешевого коньяка и еще какой-то бормотухи, пока его никто не видел (вернее, он так думал) и ушел. Ущерб составил целых 550 рублей. Предприниматель не потерпел такого поведения, и вот, почему:

- В сентябре 2018 года, это человек подвергнут мировым судьей судебного участка Вичугского судебного района в Ивановской области административному наказанию за совершение в этой же торговой точке мелкого хищения имущества, стоимостью не более 2500 рублей.- рассказали в следственном комитете.

Суд назначил горемыке всего несколько месяцев, ведь он не только признал вину, но и извинился перед владельцем магазина, раскаялся и вернул ему деньги.