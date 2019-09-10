2019-09-10T17:43:35+03:00
Иваново

В Ивановской области мелкий воришка получил четыре месяца строгача за бездумные танцы на граблях

Он воровал и попадался в одном и том же магазине
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчине пришлось извиняться перед хозяином поселкового магазинаМужчине пришлось извиняться перед хозяином поселкового магазинаФото: Роман РЫЖИКОВ
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42-летний житель Вичуги получил то, за что так долго боролся. Ближайшие четыре месяца он проведет в колонии строгого режима.

Пьяный мужчина украл в поселковом магазине бутылку дешевого коньяка и еще какой-то бормотухи, пока его никто не видел (вернее, он так думал) и ушел. Ущерб составил целых 550 рублей. Предприниматель не потерпел такого поведения, и вот, почему:

- В сентябре 2018 года, это человек подвергнут мировым судьей судебного участка Вичугского судебного района в Ивановской области административному наказанию за совершение в этой же торговой точке мелкого хищения имущества, стоимостью не более 2500 рублей.- рассказали в следственном комитете.

Суд назначил горемыке всего несколько месяцев, ведь он не только признал вину, но и извинился перед владельцем магазина, раскаялся и вернул ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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