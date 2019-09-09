«Прогулка фермера» для заключенных: в Ярославской области прошли состязания по силовому экстриму

Соревнования в рыбинской ИК-2 УФСИН России по Ярославской области состоялись в третий раз. Главным судьей выступил мастер спорта международного класса по жиму стоя, президент региональной федерации силового экстрима Александр Мешалкин.

За первенство в турнире боролись 5 команд: из Ярославля - ИК-1, ИК-8, Рыбинска - ИК-2, ИК-12 и Углича - ИК-3. В каждой команде было по 5 сильнейших спортсменов, прошедших отборочные испытания в своих учреждениях.

В этом году организаторы соревнований усложнили программу. В состав соревновательных дисциплин вошли 11 упражнений. Первым испытанием для участников стало состязание под названием «Колхозник», состоявшее из 3 упражнений: «Кантовка покрышки», подъем гири и «Прогулка фермера». Но прогулкой этот вид состязаний назвать трудно. Участники на время должны преодолеть дистанцию в 20 м с 80-ти килограммовым грузом в каждой руке.Далее спортсмены демонстрировали силу и выносливость в командной эстафете. Участники носили на плечах специальный снаряд, внешне напоминающее коромысло, а затем поднимали на время бревно.

В этом году в силовом экстриме добавились новые упражнения. Фото УФСИН по ЯО

В завершении соревнований наиболее подготовленные спортсмены продемонстрировали свою силу и выносливость в конкурсе под названием «Тракпул машины». Задача каждого состояла в том, чтобы пройти выделенный отрезок, буксируя автотранспорт. Участник соревнования перетягивал машину, прикрепленную к нему тросом на расстояние 20 метров на время.

Первое место заняла команда ИК-2 из Рыбинска. Фото УФСИН по ЯО

В результате упорной борьбы абсолютным чемпионом стала команда исправительной колонии №2, которая с самого начала продемонстрировала высокий уровень физической подготовки спортсменов, которые занимали во всех испытаниях первое место.